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Estilosa, Julia Puzzuoli posa com biquíni de duas cores e exibe curvas bronzeadas

A influenciadora de 20 anos posou toda plena em uma praia

Estilosa, Julia Puzzuoli posa com biquíni de duas cores e exibe curvas bronzeadas - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Estilosa, Julia Puzzuoli posa com biquíni de duas cores e exibe curvas bronzeadas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Beleza e estilo é com ela mesmo! Julia Puzzuoli chamou atenção dos seguidores em seu Instagram na última semana, ao postar uma foto em que surge bem plena, usando um biquíni de duas cores.

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A influenciadora de 20 anos apostou em uma peça moderna com traços em vermelho e branco. No registro divulgado no Instagram, onde ela soma mais de 8 milhões de seguidores, Julia surge toda sorridente curtindo o dia de sol em uma praia.

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"Onde eu sou muito feliz", declarou a jovem, que também roubou a cena ao exibir suas curvas bronzeadas e as marquinhas evidentes em seu corpaço definido. Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Julia Puzzuoli fizeram questão de deixar muitos elogios para ela.

"Sereia", comentou Gabi Martins. "Gata! E que sorriso doce e encantador. Uma sereia na areia da praia!", escreveu um admirador. "Perfeita demais", destacou um outro rapaz.

Julia Puzzuoli (Foto: Reprodução/Instagram)

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 08/04/2026 22:33
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