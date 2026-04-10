Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (10/4)

LUA MÍNGUA, ARDOR CRESCE

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio.

A Lua pode minguar tudo que quiser, mas nossa humanidade aqui na Terra arde de vontade de superar os constrangimentos que o medo lhe impõe para se lançar à aventura da vida, porque a essa altura dos acontecimentos mundiais não poderá mais se esconder em sua zona de conforto esperando a tormenta passar, nossa humanidade terá de se transformar na tormenta que subverta os planos maléficos dos poderosos.

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Há algo muito auspicioso em não ter mais nada a perder, porque é quando a alma se desapega do medo que a apequena e se atreve a ir em busca das soluções, e mesmo que não as obtenha, ainda assim tem tudo a ganhar.

A essa altura da história da civilização poderíamos todos desfrutar de benefícios e relativa alegria, sem que essas condições sejam tratadas como privilégios, mas como direitos inalienáveis do humano.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Do ponto de vista das pessoas que observam sua atuação, elas pensam que suas atitudes são estabanadas e impertinentes. Para você, que é a alma subjetiva e invisível, a motivação é criativa e precisa ser manifesta.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há uma força em seu interior que está em vias de crescimento, mas que ainda seria precipitado expressar, porque o resultado seria pífio. Amadureça melhor as ideias que giram em torno dessa força crescente, isso sim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Circula entre as pessoas com que você se relaciona uma intensidade incomum, quase mágica, que nem todas elas administram com sabedoria, algumas se irritam enquanto outras se abrem às percepções inusitadas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os acontecimentos induzem você a se expor mais do que o habitual, mas isso vêm para o bem, porque se não houver exposição maior tampouco haveria progresso. Procure aceitar as condições do momento atual, para progredir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As grandes realizações começam com ideias que, enquanto surgem, parecem disparatadas demais para realizar. Porém, se você apostar nelas e as levar a sério, se movimentando na prática para realizar, verá que tudo é real.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Perder o pudor é imprescindível, porque nesta parte do caminho seria contraproducente que você deixasse de atuar de acordo com os impulsos mais viscerais, pois, somente esses ajudariam a resolver as questões.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os ânimos andam bastante alterados, mas não necessariamente de uma forma negativa, só acontece que há mais emoção em tudo, e cada pessoa traduz essa onda de acordo com seu alcance de entendimento. Aproveite a intensidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tudo que você fizer com pleno envolvimento dará certo, enquanto as coisas que forem feitas no automático tendem a manifestar problemas e contrariedades. Sua alma é feita para se envolver com intensidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há momentos marcantes que se tornam inesquecíveis, porque não são planejados, são produto de uma convergência mágica de fatores que fazem a alma entender que a relação com a vida é imensa, mesmo sendo ela pequena.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora, que você conhece o que conhece não dá mais para fingir que desconhece o que percebeu. Quando a alma percebe, não há mais volta, é um momento marcante que inicia um novo ciclo de operações existenciais.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fale apaixonadamente do que lhe interessa de verdade, evite a racionalidade nesta parte do caminho, porque apesar de essa parecer a maneira mais sensata de se comunicar, os resultados serão melhores com paixão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure ser realista quanto aos seus desejos de prosperidade, mas que isso não signifique abandonar seus ideais. Realista no sentido de como se organizar praticamente para que os objetivos sejam conquistados.