Festival terá 7 dias de espetáculos gratuitos em Samambaia a partir de sábado

Neste sábado (11/4), Samambaia recebe a 3ª edição do Festival de Teatro Verônica Moreno, que exibirá uma variedade de espetáculos gratuitos. O evento seguirá no Cineteatro Verônica Moreno, no Complexo Cultural Samambaia, até 19 de abril.

O festival homenageia a trajetória da artista Verônica Moreno, referência nas artes cênicas e inspiração para gerações de artistas locais. Além disso, celebra a diversidade cultural, o protagonismo feminino e o acesso descentralizado à arte na capital federal.

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A programação começa no sábado (11/4), às 19h30, com a entrega do Troféu Verônica Moreno, seguida da exibição do curta Verônica Moreno e o Teatro da Transformação. A noite de abertura conta também com a inauguração da exposição Cristo Negro — Memória e Resistência e apresentação do DJ Umiranda.

Durante a semana, os espetáculos continuam e vêm de diferentes regiões do país, com temas contemporâneos, tradição popular e experimentações cênicas. Entre os destaques está Janeiros, do grupo Carroça de Mamulengos (CE), que leva ao palco a força do teatro popular brasileiro, e Outro Lear, do grupo Da Margem (DF), uma releitura crítica e atual do clássico de Shakespeare. A programação é diversa e para todos os públicos, para conferir basta acessar a página do festival.

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Música e oficinas também ganham espaço, com propostas que dialogam com a cena teatral e fortalecem a identidade cultural do evento, incluindo shows do rapper RAPadura, do grupo Donas do Dom e o show Merceditas.

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A oficina Entre corpos, gritos e silêncios: vozes do feminino em cena, ministrada por Claudia Benedetti, propõe um espaço de criação e escuta voltado para mulheres e mulheres trans. A ação acontece no dia 15, às 14h, com 20 vagas disponíveis e aberta ao público. Outra oficina é a Introdução às Máscaras Teatrais, que será realizada no dia 18 e apresenta ao público uma imersão no universo do teatro físico e visual, ministrada pelo coletivo Travessias Escénicas. Possui carga horária de até oito horas e é voltada a estudantes, pesquisadores, intérpretes e interessados na linguagem.

O festival também expande suas ações e, entre os dias 22 e 24 de abril, a programação chega a escolas públicas de Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente, promovendo formação de plateia e aproximando crianças e jovens do universo teatral.

Serviço

III Festival de Teatro Verônica Moreno

De 11 a 19 de abril. No Cineteatro Verônica Moreno, no Complexo Cultural Samambaia. Entrada gratuita. Programação completa no perfil do instagram.