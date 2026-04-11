ÀTTØØXXÁ faz show gratuito e celebra dez anos de carreira neste sábado (11/4)

Com mistura de samba, axé e hip hop, o grupo entra em nova fase e estará no no Sesc da 504 Sul

ÀTTØØXXÁ celebra dez anos com show no Sesc 504 Sul - (crédito: Fotos: Vide Verso/Divulgação)
Neste sábado (11/4), o grupo ÀTTØØXXÁ se apresenta no espaço do Sesc da 504 Sul ao lado de Rachel Reis, VHOOR, MC Rebecca e Maneva. Diretamente de Salvador, ÀTTØØXXÁ está celebrando dez anos de carreira e irá realizar show gratuito com faixas do novo álbum Tá pra onda e clássicos da banda.

Leia também: Coletânea Artística do Guará surge com missão de ser espelho da comunidade

Chibatinha, guitarrista do grupo, compartilha que o novo projeto busca conectar o mundo com a Bahia e a Bahia com o mundo. O projeto passa por diferentes influências, como o reggaeton e os riddims jamaicanos na faixa ‘Temperatura’, a sonoridade pop dos anos 2000 em ‘Tiradinha’, além de novas versões de clássicos da banda para celebrar nossos 10 anos, como ‘Protetor Solar’, ‘Vem Ni Mim’ e ‘Chora Viola 2’. O disco também tem participações de artistas da Bahia por quem temos muito carinho e que fazem parte da nossa caminhada, como Vandal, Supremo, Preta Chave, Yan Cloud e Cinara”, conta.

Leia também: Antonia Pellegrino assume presidência da EBC

Com dez anos de carreira, o guitarrista acredita que o som do grupo foi ganhando mais consistência com o passar dos anos, mas sem perder a essência. “Este é o momento em que estamos mais fortes e maduros. Foram 10 anos que nos deram casca, experiência e ainda mais vontade de fazer música, criar conexões e trocar com outros artistas, sempre buscando acertar e evoluir ao máximo. Ao mesmo tempo parece que a banda nasceu ontem e a vontade de entregar música só cresce”, finaliza Chibatinha.

Serviço 

Dia 1 e 12 de abril, a partir das a partir das 16h30, no Sesc da 504 Sul Alberto Salvatori Giovanni Vilardo. Ingressos gratuitos. 

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

JH
Júlia Harlley

Por Mariana Reginato e Júlia Harlley
postado em 11/04/2026 15:50
