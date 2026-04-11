ÀTTØØXXÁ faz show gratuito e celebra dez anos de carreira neste sábado (11/4)

Neste sábado (11/4), o grupo ÀTTØØXXÁ se apresenta no espaço do Sesc da 504 Sul ao lado de Rachel Reis, VHOOR, MC Rebecca e Maneva. Diretamente de Salvador, ÀTTØØXXÁ está celebrando dez anos de carreira e irá realizar show gratuito com faixas do novo álbum Tá pra onda e clássicos da banda.
Chibatinha, guitarrista do grupo, compartilha que o novo projeto busca conectar o mundo com a Bahia e a Bahia com o mundo. O projeto passa por diferentes influências, como o reggaeton e os riddims jamaicanos na faixa ‘Temperatura’, a sonoridade pop dos anos 2000 em ‘Tiradinha’, além de novas versões de clássicos da banda para celebrar nossos 10 anos, como ‘Protetor Solar’, ‘Vem Ni Mim’ e ‘Chora Viola 2’. O disco também tem participações de artistas da Bahia por quem temos muito carinho e que fazem parte da nossa caminhada, como Vandal, Supremo, Preta Chave, Yan Cloud e Cinara”, conta.
Com dez anos de carreira, o guitarrista acredita que o som do grupo foi ganhando mais consistência com o passar dos anos, mas sem perder a essência. “Este é o momento em que estamos mais fortes e maduros. Foram 10 anos que nos deram casca, experiência e ainda mais vontade de fazer música, criar conexões e trocar com outros artistas, sempre buscando acertar e evoluir ao máximo. Ao mesmo tempo parece que a banda nasceu ontem e a vontade de entregar música só cresce”, finaliza Chibatinha.
Dia 1 e 12 de abril, a partir das a partir das 16h30, no Sesc da 504 Sul Alberto Salvatori Giovanni Vilardo. Ingressos gratuitos.
Mariana ReginatoRepórter da Editoria de Cultura
Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.