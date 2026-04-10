Coletânea Artística do Guará surge com missão de ser espelho da comunidade

Nascida com a missão de ser um espelho da comunidade guaraense, a Coletânea Artística do Guará surge como um retrato literário e visual da cidade. Produzida por artistas com algum vínculo com a cidade, a obra terá publicação entre as atividades da 2ª edição do Festival do Guará, evento que reúne literatura, artes visuais, música, manifestações da cultura popular e a essência da região administrativa. O lançamento será dia 21 de julho, mas a programação segue até primeiro de agosto.

O chamamento público convida desde escritores e artistas experientes até novas vozes da cultura do DF para expressarem a região em suas múltiplas realidades. Ao todo, serão selecionados 100 escritores e 15 artistas plásticos com vínculo cultural, histórico ou afetivo com a cidade. Os contemplados, além de ter o trabalho publicado na coletânea, receberão cinco exemplares da obra e participarão do Sarau Literário e da Mostra de Artes Plásticas do Guará, atividades da segunda edição do festival.

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O restante da tiragem será distribuído gratuitamente em escolas, bibliotecas e espaços culturais, como forma de fomentar a leitura e servindo como documento histórico da produção intelectual da região.

Autores e artistas interessados em participar devem se inscrever pelo formulário disponível no site http://doguara.com.br. Na categoria de literatura serão aceitos textos inéditos de prosa ou poesia e o conteúdo deve ser adequado para público a partir de 12 anos. Já para a categoria de artes plásticas, as obras devem ser autorais e podem abranger ilustração digital, artes digitalizadas (pintura, desenho, gravura, colagem, técnicas mistas etc.), fotografia e montagem fotográfica.

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Além de comporem a coletânea, os trabalhos escolhidos serão reproduzidos em serigrafia artística (com tiragem limitada, numerada e assinada).

Para encerrar o festival, dia primeiro de agosto será realizado o Calçadão Cultural, um circuito ao ar livre no Guará II, que reunirá 24 intervenções artísticas, entre música, poesia, artes visuais e manifestações da cultura popular, ocupando um dos espaços mais vivos da cidade.

Realizado pelo Instituto Latinoamerica e produzido pela Deu Certo — Produções e Marketing, a 2ª edição do Festival conta com apoio do Jornal do Guará e parceria com a Fundação Nacional das Artes (Funarte).





Serviço

Inscrições gratuitas — Coletânea Artística Do Guará

Disponível até 20 de abril, por meio do formulário disponível no site doguara.com.br.

Sarau Literário e Mostra de Artes Plásticas do Guará

A partir de 21 de julho, no Auditório da Administração Regional do Guará - QE 25, Área Especial do CAVE. Entrada gratuita.

Calçadão Cultural

1 de agosto, no calçadão do Guará II.