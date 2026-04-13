InícioDiversão e Arte
ORIENTE MÉDIO

De bengala no Irã: Imagens de Caco Barcellos em guerra viralizam

O repórter enfrentou restrições severas e limitações físicas para mostrar o cotidiano de Teerã sob mísseis. Internautas reagem: "O maior jornalista da história"

Caco Barcellos em reportagem no Irã - (crédito: TV Globo)
Caco Barcellos em reportagem no Irã - (crédito: TV Globo)

A reportagem especial de Caco Barcellos no Irã, exibida no “Fantástico”, da TV Globo, desse domingo (12/4), dominou as redes sociais. Entre os comentários, diversas pessoas destacam o trabalho dele debatem o papel do jornalismo em zonas de conflito.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Barcellos entrou no país ao lado do repórter Thiago Jock. Segundo a emissora, a dupla foi uma das únicas três equipes estrangeiras autorizadas a atuar no território iraniano durante a guerra, ao lado de uma equipe russa e outra britânica. O acesso restrito e a cobertura feita diretamente das ruas de Teerã deram ainda mais peso à reportagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

A reportagem mostrou os desafios enfrentados pela equipe para entrar no Irã. Os jornalistas percorreram cerca de 300 quilômetros pela Turquia até a fronteira, onde passaram por uma checagem rigorosa de documentos antes de conseguirem autorização.

Já em território iraniano, a circulação foi limitada por regras de segurança: em muitos momentos, não era permitido filmar ou sequer sair do carro. Ao longo de seis dias em Teerã, a equipe acompanhou funerais de vítimas dos ataques, visitou áreas destruídas por mísseis e ouviu relatos de moradores sobre o impacto direto da guerra.

Entre os cenários registrados estavam prédios residenciais reduzidos a escombros, hospitais atingidos e manifestações populares com críticas aos Estados Unidos e a Israel. Ao mesmo tempo, a reportagem também mostrou momentos de tentativa de normalidade, como famílias reunidas em piqueniques em parques da capital.

No X, a repercussão foi imediata. Muitos internautas relataram terem se emocionado ao ver o jornalista, com 76 anos e utilizando bengala após uma cirurgia na coluna realizada em meados de 2025, em meio a um cenário de guerra. “Eu odeio quando acordo emotiva e ver o Caco Barcellos andando de bengala no Irã me faz chorar”, escreveu um perfil. 

“Caco Barcellos com quase 80 anos indo de muleta para o Irã. Que profissional”, destacou outro. “Caco Barcellos é o maior jornalista da história”, elogiou um terceiro. Outro internauta disse que o jornalista é “um dos maiores brasileiros vivos”.

Um dos pontos mais elogiados foi o estilo de reportagem adotado por Barcellos, conhecido por priorizar o contato direto com a população. Internautas destacaram a presença do jornalista nas ruas, ouvindo civis e mostrando o cotidiano em meio aos bombardeios.

“Fez jornalismo no meio do povo, com imparcialidade e presença no local dos fatos”, escreveu um internauta. Outro perfil destacou que a reportagem ajudou a despertar a empatia pelo povo iraniano. “Poucos jornalistas mostram a realidade assim”, elogiou. Veja mais reações:

 

 

  • Google Discover Icon
MD
MD

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 13/04/2026 12:47
SIGA
x