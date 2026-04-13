Relembre 5 'queridinhos' do BBB que saíram em paredões surpreendentes

A eliminação de um participante favorito no "Big Brother Brasil" pode parecer um choque, mas a história do reality show está repleta de reviravoltas. Com a disputa acirrada no BBB 26, a tensão sobre a saída de um "queridinho" do público aumenta e resgata memórias de outros paredões que deixaram o Brasil surpreso.

A trajetória de um competidor pode mudar em questão de dias. Alianças desfeitas, falas polêmicas ou simplesmente a força de uma torcida rival já foram responsáveis por tirar da casa nomes que pareciam ter o prêmio nas mãos. Relembre alguns casos marcantes.

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Marcela McGowan (BBB 20)

A médica entrou na casa como uma das grandes favoritas, ganhando o apelido de "fada sensata" por seus posicionamentos iniciais. Contudo, seu relacionamento com Daniel e a aliança com Ivy minaram seu favoritismo. Ela deixou o programa no 12º paredão, em uma disputa contra Babu Santana e Flayslane, para a surpresa de quem a via na final.

Pyong Lee (BBB 20)

O hipnólogo foi um dos maiores estrategistas de sua edição, controlando o jogo por semanas e sendo considerado um finalista certo por muitos. Sua saída aconteceu em um paredão contra Babu Santana e Rafa Kalimann. O resultado surpreendeu pela sua força no jogo, mas foi influenciado por polêmicas de comportamento dentro da casa que dividiram o público.

Sarah Andrade (BBB 21)

A consultora de marketing integrava o famoso "G3", ao lado de Gil do Vigor e da campeã Juliette, e era vista como uma das jogadoras mais inteligentes. Sua popularidade despencou após demonstrar desconfiança de Juliette e se aliar a outros grupos. A mudança de postura resultou em sua eliminação em um paredão triplo contra Rodolffo e a própria Juliette.

Jade Picon (BBB 22)

A influenciadora digital entrou pelo Camarote e logo assumiu o protagonismo, criando uma rivalidade histórica com Arthur Aguiar. Apesar de sua torcida engajada, a estratégia de confrontar diretamente o ator, que se tornou o favorito do público e campeão da edição, levou Jade a um paredão épico. Ela foi eliminada com 84,93% dos votos, um dos maiores índices da temporada.

Domitila Barros (BBB 23)

A ativista social conquistou uma base de fãs sólida e leal, conhecida como "o bonde da Domi". Sua trajetória de resistência e múltiplos paredões a fortaleceram, e muitos a viam na final. No entanto, ela foi eliminada no 16º paredão, em uma disputa acirrada contra Larissa e a futura campeã, Amanda, contrariando muitas enquetes da época.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.