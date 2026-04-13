Autor de 'Tudo Por Uma Segunda Chance' prepara novelas verticais inéditas

As gravações da nova produção começarão em maio, no Rio de Janeiro, e será uma produção própria dos Estúdios Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Rodrigo Lassance, autor responsável por Tudo Por Uma Segunda Chance, primeira novela vertical produzida pela Globo, que estreou em dezembro do ano passado, foi escalado para novas produções do mesmo formato.

Segundo informações do jornal O Globo, foi solicitado que o roteirista assine duas novelas tramas, com 50 capítulos cada. Além disto, ele repetirá a parceria de sucesso com o diretor Adriano Melo.

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Um dos enredos inéditos é sobre um jogador de futebol que consegue se reerguer após sofrer baques. As gravações começarão em maio, no Rio de Janeiro, e será uma produção própria dos Estúdios Globo, ao contrário dos microdramas que vêm sendo lançados no Globoplay, a cargo da produtora Formata.

A emissora, inclusive, está investindo pesado em produções no formato vertical, e obtendo retornos positivos com o sucesso nas plataformas. A mais recente, Loquinha, trama derivada de Três Graças, atual novela das nove, quebrou recordes de audiência, ultrapassando a marca de 50 milhões de visualizações.