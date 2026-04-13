Anderson Di Rizzi é confirmado no elenco de nova trama bíblica da Record

Anderson Di Rizzi, que recentemente concluiu suas atividades na Globo, como Zé dos Porcos, em Êta Mundo Melhor!, a continuação de Êta Mundo Bom! (2016), foi escalado para um novo trabalho fora da emissora.
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Segundo informações do jornal O Globo, o ator foi confirmado no elenco de A Ira do Herdeiro, próxima trama bíblica inédita produida pela Record, cuja estreia ainda não foi definida. O trabalho, inclusive, será o primeiro dele desde que ingressou na emissora carioca, em 2011.
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Na produção criada e escrita por Cristiane Cardoso, Anderson Di Rizzi viverá Asur-Nãsir. A série, em 20 episódios, irá contar a trajetória do 14º monarca de Judá, conhecido pelo reinado mais longo e perverso da História de Israel. As gravações deverão começar em maio.
A maioria das cenas de A Ira do Herdeiro será feita em estúdio e nas cidades cenográficas, que representarão Babilônia, Jerusalém e pontos da Síria. A equipe gravará o restante no Sul do Brasil.
O texto Ator é confirmado no elenco de nova trama bíblica da Record após Êta Mundo Melhor! foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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