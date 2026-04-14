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Kid Abelha anuncia show em Brasília depois de 13 anos

Banda retorna aos palcos com formação original e tem data marcada para 25 de julho em Brasília, com show no Mané Garrincha

Trio Paula Toller, Bruno Fortunato e George Israel leva Kid Abelha aos palocs depois de 13 anos - (crédito: Divulgação)
Trio Paula Toller, Bruno Fortunato e George Israel leva Kid Abelha aos palocs depois de 13 anos - (crédito: Divulgação)

Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato, três integrantes da formação original da banda Kid Abelha, anunciaram apresentações em 10 cidades neste ano em uma turnê após 13 anos de pausa. Em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha, o show está marcado para 25 de julho. Ingressos estão disponíveis no Ticketmaster e custam entre R$ 120 e R$ 990.

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A turnê Eu tive um sonho começa dia 12 de junho no Rio de Janeiro e passa por São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Os shows reúnem a formação do Kid Abelha com Paula Toller nos vocais, Bruno Fortunato na guitarra e George Israel no sax, vocais, violão e bandolim.

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A direção musical é de Liminha, direção de arte de Gringo Cardia, iluminação de Samuel Betts e codireção artística de Paula Toller. A banda de apoio é formada por Gustavo Camardella na guitarra, violão e vocais, Adal Fonseca na bateria, Pedro Dias no baixo e vocais, e Gê Fonseca nos teclados e vocais, além de músicos de sopro. A realização é da Live Nation Brasil e da Posto 9 Entretenimento.


Serviço


Turnê Eu tive um sonho, do Kid Abelha. 

Show em Brasília no dia 25 de julho. Ingressos, disponíveis no Ticketmaster, custam entre R$ 120 e R$ 990.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/04/2026 10:26
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