Correio Aéreo retoma voo e volta aos palcos com show no Mundo Vivo Galeria

Formada no início dos anos 1990, a banda Correio Aéreo teve trajetória breve, mas intensa, conquistando o público com uma proposta musical que transitava entre o blues tradicional, old school funk, rock e soul. Em 2025, o grupo resolveu retornar aos palcos de Brasília, com apresentação neste sábado (18/4), a partir das 19h no Mundo Vivo Galeria.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: São Jorge: quem foi santo guerreiro que inspira a fé
Na fase de ascensão, a banda se destacava pela abordagem “lado B” de clássicos e pela capacidade de reinterpretar artistas como Eagles, ZZ Top, Boz Scaggs, Stevie Wonder e outros, com identidade própria. O repertório do show de estreia dialoga com essa fase inicial, centrado no blues-rock e suas derivações naturais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Antonia Pellegrino assume presidência da EBC
Apesar disso, o Correio Aéreo não se apresenta como um exercício nostálgico, mas como a reativação de uma linguagem musical construída ao longo de décadas de experiência individual de seus integrantes, que, durante o tempo inativo do grupo, seguiram carreira solo. Trata-se de um reencontro com uma estética que valoriza timbre, groove e repertório, elementos que continuam a dialogar com diferentes gerações de público.
Serviço
Show de retorno do Correio Aéreo
Sábado (18/4), às 19h, no Mundo Vivo Galeria (Asa Norte CLN 413).
Saiba Mais
- Diversão e Arte Autor de 'Tudo Por Uma Segunda Chance' prepara novelas verticais inéditas
- Diversão e Arte Relembre 5 'queridinhos' do BBB que saíram em paredões surpreendentes
- Diversão e Arte Vera Fischer relembra título de ‘sex symbol’ e dispara sobre sexualidade
- Diversão e Arte Karol Lannes, a Ágata, quebra o silêncio sobre continuação de Avenida Brasil
- Diversão e Arte Euphoria: Tudo o que você precisa relembrar antes da 3ª temporada
- Diversão e Arte "Difícil lidar com espelho quando se é agredida", diz Luana Piovani