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Correio Aéreo retoma voo e volta aos palcos com show no Mundo Vivo Galeria

Banda referência do blues-rock brasiliense dos anos 1990 reaparece com repertório clássico e clima de reencontro

Banda Correio Aéreo retorna aos palcos - (crédito: Divulgação )
Banda Correio Aéreo retorna aos palcos - (crédito: Divulgação )

Formada no início dos anos 1990, a banda Correio Aéreo teve trajetória breve, mas intensa, conquistando o público com uma proposta musical que transitava entre o blues tradicional, old school funk, rock e soul. Em 2025, o grupo resolveu retornar aos palcos de Brasília, com apresentação neste sábado (18/4), a partir das 19h no Mundo Vivo Galeria.

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Na fase de ascensão, a banda se destacava pela abordagem “lado B” de clássicos e pela capacidade de reinterpretar artistas como Eagles, ZZ Top, Boz Scaggs, Stevie Wonder e outros, com identidade própria. O repertório do show de estreia dialoga com essa fase inicial, centrado no blues-rock e suas derivações naturais. 

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Apesar disso, o Correio Aéreo não se apresenta como um exercício nostálgico, mas como a reativação de uma linguagem musical construída ao longo de décadas de experiência individual de seus integrantes, que, durante o tempo inativo do grupo, seguiram carreira solo. Trata-se de um reencontro com uma estética que valoriza timbre, groove e repertório, elementos que continuam a dialogar com diferentes gerações de público. 

 

Serviço 

Show de retorno do Correio Aéreo 

Sábado (18/4), às 19h, no Mundo Vivo Galeria (Asa Norte CLN 413).


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/04/2026 17:16
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