Saída sem aliança e mais: Luiz Otávio Mesquita fala de fim de namoro com Duda Wendling - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O término do relacionamento entre Luiz Otávio Mesquita e Duda Wendling rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, revelando versões diferentes sobre o fim. Após a atriz comentar publicamente alguns incômodos, o influenciador, conhecido como Mesquitinha e filho de Otávio Mesquita, decidiu se posicionar. Em seu desabafo, ele explicou: "Estou vindo aqui, numa boa, para esclarecer os pontos e vocês tirem as conclusões de vocês", dando início a uma série de declarações sobre o relacionamento.

Os dois se conheceram durante o reality A Fazenda, da Record TV, e, segundo Luiz Otávio Mesquita, o confinamento dificultou uma compreensão mais profunda das diferenças entre eles. "Na Fazenda, a gente não tinha como saber exatamente todos os gostos musicais da pessoa", afirmou. Entre os pontos de conflito, ele destacou o gosto musical da atriz: "Sempre gostou de funk, trap. Eu fiz vários vídeos com ela ouvindo funk e trap", tentando mostrar que buscava conciliar as preferências.

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Divergências, ciúmes e versões diferentes

A situação se intensificou quando surgiram relatos sobre comportamentos dentro da relação. Duda Wendling, em entrevista à LeoDias TV, afirmou: "Mesquita sempre foi muito ciumento e eu sempre fui muito de boa" e completou: "Sou muito nova para ter uma vida de casada". Já o influenciador rebateu, explicando situações específicas: "Quando a gente faz uma viagem com a família… não vou querer ouvir músicas de apologia", defendendo que suas atitudes não eram abusivas, mas sim relacionadas ao contexto.

O desgaste também envolveu diferenças no estilo de vida, especialmente em relação às saídas noturnas de Duda Wendling no Rio de Janeiro. Luiz Otávio Mesquita revelou um episódio marcante: "Se você for, eu não quero mais namorar", disse ele ao tentar impedir que a então namorada fosse a uma festa. Após o ocorrido, afirmou ter perdido a confiança: "Vi que ela mentiu pra mim… e tirei minhas próprias conclusões". Apesar disso, o influenciador ainda demonstrou sentimentos: "Amo muito a Duda, queria que as coisas tivessem sido diferentes".

Antes das polêmicas, o término havia sido anunciado de forma amigável pela atriz, que declarou: "Depois de muito diálogo, carinho e respeito, decidimos seguir caminhos diferentes". O casal, que chegou a fazer planos de futuro, incluindo casamento e filhos, agora segue separado, com o fim cercado por versões distintas e repercussão pública.

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