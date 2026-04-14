Com menos de um mês no ar, casais de A Nobreza do Amor conquistam o público - (crédito: Observatorio da TV)

A novela Nobreza do Amor está no ar na Globo há menos de um mês, mas já alcançou um feito: apresentar casais que rapidamente conquistaram o público. A novela se transformou em um fenômeno de ships, as torcidas nas redes sociais voltadas para pares românticos da ficção.

O casal mais comentado é o protagonista da trama: Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto). O público tem elogiado a forma como a história construiu, passo a passo, a atração entre eles. Inicialmente, os dois se irritaram e tiveram má impressão um do outro, mas com o tempo e com as premonições de dona Menina (Zezé Motta) sobre uma ligação antiga foram se aproximando até se envolver. O primeiro beijo, exibido entre os capítulos de 4 e 6 de abril, gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs celebrando a cena e os atores.

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Apesar da química evidente, o casal enfrentará obstáculos importantes. Alika nega seus sentimentos por não poder revelar sua verdadeira identidade, por ainda ser casada com Jendal (Lázaro Ramos) e por saber que precisará retornar a Batanga. Além disso, ela se preocupa com a amiga Salma (Rayssa Bratillieri), apaixonada por Tonho desde a infância.

Outros romances também chamam atenção. Niara (Erika Januza), viúva, desperta o interesse de Onildo (Paulo Lessa), mas ainda não superou a perda do marido, o que promete um desenvolvimento lento. Já Ana Maria (Júlia Lemos), vista como o patinho feio da trama, terá dois envolvimentos amorosos: com Manoel (Daniel Rangel), que inicialmente a rejeita, e com Januário (Ítalo Martins), funcionário da fazenda de seu pai, em um romance proibido que deve gerar torcida fervorosa.

Ambientada na década de 1920, a novela tem como protagonistas a princesa africana Alika e o trabalhador brasileiro Tonho. Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., com direção artística de Gustavo Fernandez, a história se passa entre o reino fictício de Batanga, na África, e a cidade de Barro Preto, no Rio Grande do Norte.

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