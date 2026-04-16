Festival Canta Brasília homenageia cultura brasiliense nesta quinta-feira (16/4)

A música e poesia brasilienses serão homenageadas, nesta quinta-feira (16/4), no Clube do Choro, às 20h30, com a segunda edição do espetáculo Canta Brasília. Nomes antigos e jovens da cena cultural do Distrito Federal estarão presentes, como Passo Largo, Fred Brasiliense, Aldo Justo (Liga Tripa), Daniela Firme (Rock Beats), Marcus Vital (Edurardo e Mônica), Zelito Passos, Salomão Di Paduá e Haroldinho Mattos. Os ingressos custam R$ 35 e estão à venda no site Bilheteria Digital.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O objetivo do espetáculo é mostrar que existe uma produção artística genuína do DF de artistas que, por vezes, não tem espaço em outros palcos da capital. "A nossa toada é aprimorar cada ano mais e tornar o Canta Brasília um festival consolidado. Então, nós estamos aí aprendendo a cada ano, trazendo artistas que são importantíssimos para a história da arte e cultura de Brasília", diz Tita Lyra, idealizadora do evento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Canta Brasília relembra, também, projetos dos anos de 1960 e 1970, que marcaram a cultura da cidade e abriram portas para muitos dos grandes artistas brasilienses. "Projetos que praticamente abriram picadas no Cerrado, para que as pessoas, então adolescentes, pudessem mostrar a sua arte e aconteceram coisas malucas", reflete Lyra. "No projeto Cabeças, no Arte por toda parte… malucas, eu estou dizendo, descer um piano do quinto andar para levá-lo ao estacionamento de uma lanchonete, para que pudesse acontecer ali um espetáculo; Oswaldo Montenegro descendo com a caixinha de som e o violão para fazer som embaixo do bloco; Haroldinho Mattos com 15 anos de idade, aprendendo a tocar guitarra elétrica e fundando o Mel da Terra."
A programação do festival é baseada na importância dos artistas homenageados para Brasília. O Canta Brasília resgata obras de artistas como Renato Vasconcelos, Liga Tripa, Mel da Terra, Matuskela e Fred Brasiliense, e traz artistas atuais, como Passo Largo e Eduardo e Mônica, que resgata as músicas de Renato Russo. "Fazemos também um passeio por grandes nomes que saíram da cidade, como é o caso de Cássia Eller, Zélia Duncan e Oswaldo Montenegro", conta Lyra.
O espetáculo foi pensado em dois blocos: no total, o repertório é composto de 24 músicas. Os músicos presentes também interagem com poesia de escritores brasilienses consagrados como Sóter, Noélia Ribeiro, Janine Oliveira e Nicolas Behr, que recitarão textos alusivos a Brasília.
*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco