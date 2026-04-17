Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (17/4)

A VIDA PROTEGE

Data estelar: Lua Nova de Áries é Vazia das 8h51 até 12h59 HBr

Toma cuidado com o período de Lua Vazia de manhã, para que o humor oscilante e atrapalhado não contamine o resto do dia nem tampouco estrague teu merecido descanso de final de semana.

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A Vida de todas as vidas em que navegamos, experimentamos ser e da qual retiramos toda a energia de nossas ações, costuma, com sua habitual graça, nos proteger de nossa prepotência, mediante a qual queremos ter domínio e determinar pela nossa própria vontade como devem ser as coisas, em detrimento de não ser auspicioso agir assim.

E a proteção da Vida de todas as vidas em muitos casos nos parece um castigo, como por exemplo acordarmos meio desanimados, sem vontade de fazer as coisas habituais, só que é através do desânimo que diminuímos o ritmo, e diminuindo o ritmo cometemos menos trapalhadas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seu bem-estar há de ser prioridade nesta parte do caminho, portanto, evite ter pudor de puxar a sardinha para seu lado, sem importar que algumas pessoas ergam o dedo e acusem você de egoísta. Tudo incluso no pacote.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O tempo está ao seu favor, mas ainda é necessário continuar amadurecendo o máximo possível suas intenções antes de as colocar em prática. De todo modo, agora começam a surgir os primeiros sinais de mudança.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Lidar com gente é uma faca de dois gumes, porque elas trazem o alívio da cooperação, mas também as demandas egoístas. Tudo misturado e ao mesmo tempo, complicando o cenário, mas que, bem administrado, promove progresso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Até aqui, toda a responsabilidade recaia sobre suas costas, e isso não vai mudar do dia para a noite, mas a partir de agora se notam sinais de colaboração e solidariedade que brilhavam pela ausência anteriormente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Suas visões do futuro se transformam em responsabilidades, porque como você é a única pessoa que as percebe, terá você de assumir a responsabilidade de fazer acontecer o que, por enquanto, são só visões imaginárias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto mais firme seja sua mão para cortar as amarras do passado, mais rapidamente você verá que não teria havido nada melhor para fazer, já que imediatamente surgem perspectivas que antes eram ignoradas. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você verá que, apesar das incertezas que o cenário determina, mesmo assim haverá sinais de que o passado que preocupa deixa de ter a mesma força, e em substituição a essa já podem se enxergar perspectivas novas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O assunto é encontrar as pessoas certas para estabelecer parcerias produtivas nos próximos tempos. Parece fácil, porque as pessoas estão por aí, mas do jeito que anda o mundo, elas olham tudo com preocupação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Celebrar é bom, viver bem é melhor ainda, mas chega uma hora em que a alma precisa enfrentar a realidade de que, para tudo isso acontecer, é preciso fazer manutenções constantes de tudo que serve ao propósito.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora você começa a descobrir a alegria envolvida nas mudanças que se tornaram inevitáveis, porque até aqui sua alma reagia com bastante mau humor aos acontecimentos. Essa mudança de ânimo é importante.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O tempo das hesitações está terminando, assim como também terminam alguns relacionamentos que representaram durante bastante tempo aquilo que amarrou sua alma a inúmeras incertezas. A partir de agora, fazer acontecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É bom que você tenha consolidado algumas visões de mundo e que tenha se acomodado nelas, porém, as coisas andam mudando com muita rapidez e, por isso, não seria bom você continuar se apegando demais a essas.