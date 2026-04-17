Zeca Camargo rebate críticas devido ao peso: "Ralando para conseguir"

Zeca Camargo manda a real após receber críticas devido ao peso: "Ralando para conseguir" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Zeca Camargo esclareceu na última quarta-feira (17), em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a entrevista que concedeu a Joyce Pascowitch, em que recebeu críticas por supostamente está acima do peso. O jornalista lamentou que o foco da conversa tenha estacionado em sua aparência física.

Resolvi gravar esse vídeo em nome da nossa relação de honestidade, afeto e transparência. Desde ontem, comecei a receber um monte de mensagens de pessoas de quem eu realmente gosto, que eu admiro e em quem tenho afeto e confiança, perguntando se eu estava bem de saúde. Descobri que isso vem de uma onda de comentários em cima de uma entrevista incrível que eu dei, disse.

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As pessoas estavam mais interessadas na roupa que eu estava usando e na minha forma física, e menos no conteúdo Aliás, perderam, pois estava muito bacana, alfinetou. Em função disso, eu queria dizer que está tudo ótimo, reforçou.

Zeca Camargo ainda mostrou o look fitness no vídeo e comentou que tinha acabado de chegar do treino. Estou super bem. Acabei de chegar do meu treino. Estou aqui, aos meus 63, ralando para conseguir ter um corpo em forma. A mente vai muito bem, e está tudo bem. E vai ficar ainda melhor.

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