Januza faz desabafo após diagnóstico de infecção renal: "Não segura"

Erika Januza, a rainha Niara em A Nobreza do Amor, nesta quinta-feira (16), desabafou em seu perfil nas redes sociais sobre o seu real estado de saúde após ser diagnosticada com infecção renal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Até agora não saí mais. A dor na coluna, na verdade, era meu rim que estava aumentando de tamanho. A dor que eu estava sentindo era a bactéria quase indo de um rim para o outro. Então, eu vim para cá na hora certa, explicou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A atriz aproveitou para também fazer um alerta as mulheres sobre a infecção na urina. "Mulher tem muito infecção de urina. Eu já tive algumas vezes. Mas não é só isso: é uma infecção de urina que não foi tratada e a bactéria subiu para o rim. Então, bebam água e se cuidem. Ficou com vontade de ir ao banheiro? Não segura e vai. Às vezes eu estou trabalhando na correria e penso em ir depois quando vê, o dia acabou e você não fez o que precisava", disse.
Se cuidem mesmo! Eu estou aqui me cuidando, mas poderia ter me atentado antes. Agora eu estou sem fazer nada, e tinha tanta coisa legal para fazer, lamentou a global.
O texto Erika Januza faz forte desabafo após diagnóstico de infecção renal: Não segura foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.