Januza faz desabafo após diagnóstico de infecção renal: "Não segura"

Erika Januza, a rainha Niara em A Nobreza do Amor, nesta quinta-feira (16), desabafou em seu perfil nas redes sociais sobre o seu real estado de saúde após ser diagnosticada com infecção renal.

Até agora não saí mais. A dor na coluna, na verdade, era meu rim que estava aumentando de tamanho. A dor que eu estava sentindo era a bactéria quase indo de um rim para o outro. Então, eu vim para cá na hora certa, explicou.

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A atriz aproveitou para também fazer um alerta as mulheres sobre a infecção na urina. "Mulher tem muito infecção de urina. Eu já tive algumas vezes. Mas não é só isso: é uma infecção de urina que não foi tratada e a bactéria subiu para o rim. Então, bebam água e se cuidem. Ficou com vontade de ir ao banheiro? Não segura e vai. Às vezes eu estou trabalhando na correria e penso em ir depois quando vê, o dia acabou e você não fez o que precisava", disse.

Se cuidem mesmo! Eu estou aqui me cuidando, mas poderia ter me atentado antes. Agora eu estou sem fazer nada, e tinha tanta coisa legal para fazer, lamentou a global.

O texto Erika Januza faz forte desabafo após diagnóstico de infecção renal: Não segura foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.