Amanda Kimberlly revela semelhança da filha com Neymar: "Sem limite"

Amanda Kimberlly revela semelhança inusitada da filha com Neymar: "Sem limite" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Amanda Kimberlly surpreendeu os seguidores nesta última quinta-feira (16), ao compartilhar um vídeo da filha, Helena, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr.

Através do Instagram, a influenciadora compartilhou imagens da pequena, que surge em momentos descontração, e chamou atenção pela facilidade em experimentar diferentes alimentos.

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Na ocasião, Amanda Kimberlly comparou a pequena à Magali, personagem da Turma da Mônica, e utilizou um áudio que viralizou nas redes sociais para mostrar que a filha não tem dificuldade de provar novos alimentos e come de tudo. Ela mostrou a pequena saboreando diversos tipos de legumes, frutas e guloseimas destinadas ao público infantil.

Chegou! A boneca do estômago sem limite! Ela come salgado, doce, repeteco e sobremesa. Não conhece? Tô cheia! Almoça pensando na janta, janta pensando no doce. É a boneca oficial do prato sempre lotado! Boneca do estômago sem limite!, diz o áudio.

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