Real Circo promove espetáculo inclusivo neste domingo (19/4)

O Real Circo terá uma sessão especial neste domingo (19/4), às 11h. O Espetáculo azul, um show de inclusão é feito de números adaptados para acolher pessoas com autismo e déficit de atenção. “Entendemos que o circo, que já é um espaço de encantamento e pertencimento, precisava também ser um ambiente acessível”, diz Raquel Brandão, diretora executiva do circo. Ingressos para acompanhantes, que têm direito à meia-entrada, custam a partir de R$ 40. A entrada é franca para pessoas com deficiência.

As adaptações vão desde iluminação reduzida e trilha sonora mais suave até a retirada de números com estímulos intensos. “O público é convidado a participar no seu tempo, seja através de reações espontâneas, momentos leves de interação visual com os artistas ou pequenas conexões conduzidas com sensibilidade”, explica Raquel Brandão.

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Especialistas e famílias estiveram integradas no processo de concepção do espetáculo. Existe uma demanda crescente por experiências inclusivas, relata Raquel Brandão. “O retorno inicial tem sido de gratidão e identificação. Mais do que um espetáculo, é um movimento, e estamos apenas começando.”

Serviço



Espetáculo azul, um show de inclusão neste domingo (19/4), às 11h, no Real Circo, instalado próximo à Arena BRB Nilson Nelson. Ingressos: a partir de R$ 40 (meia). Pessoas com deficiência têm entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel