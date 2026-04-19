Ana Paula Renault é informada da morte do pai e chora após o paredão

Cena de Ana Paula Renault no chão, após contar aos participantes sobre a morte do pai, emocionou o público nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Globo)

A participante do BBB26 Ana Paula Renault foi infomada, na noite deste domingo (19/4), da morte do pai, o ex-deputado federal Gerardo Renault, aos 96 anos. O político e advogado estava internado em Belo Horizonte (MG) desde o início do mês.

O anúncio foi confirmado por Tadeu Schmidt no início da edição deste domingo. Segundo o apresentador, a sister foi chamada pela produção ao confessionário pouco após a morte do pai e decidiu continuar no programa. A final do reality acontece na terça-feira (21/4).

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Nas redes sociais, a família de Ana Paula afirmou que não informaria a participante antes do fim do confinamento. A decisão atendia a um pedido de Gerardo, que havia convencido a filha a participar da 26ª edição do programa.

Após o anúncio, a sister desabafou com o amigo Juliano Floss. “Eu agora sou sozinha no mundo, cara. Não tenho mãe, a única pessoa que eu tinha era ele. Eu conversava com ele sempre, tudo. O que que vai ser da minha vida? Eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém", afirmou. "Eu não quero ver ele morto, não. Eu não quero contar pra ninguém, como que eu faço. Eu sou muito mais especial tendo um pai. “Eu não quero voltar pra minha vida. Eu tô igual a Tia Milena”.

Depois do paredão, que terminou com a eliminação de Leandro Boneco, Ana Paula revelou que o pai havia morrido. A cena emocionou o público nas redes sociais. "Milena, meu pai morreu", disse ela, deitada no gramado da casa mais famosa do país. Até então, somente Juliano sabia da morte do pai da participante.

Tadeu começa o #BBB26 de hoje com a notícia da morte do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. Ana Paula escolheu continuar no jogo. #RedeBBB pic.twitter.com/Yb61f7hhDt — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2026