Spider-Noir: Showrunner confirma novos derivados do Homem-Aranha

A trama explorará o submundo do crime durante a Grande Depressão - (crédito: Observatorio do Cinema)

O universo do Homem-Aranha pode crescer ainda mais nos próximos anos. O showrunner Oren Uziel revelou que existem outros projetos ainda não anunciados com variantes do herói, além da vindoura série Spider-Noir.

Estou focado em Spider-Noir, mas sei que há outros em andamento, afirmou em entrevista à revista SFX. Conversei um pouco com as pessoas que estão trabalhando neles e acho que são muito empolgantes. Eles seguem um pouco essa mesma fórmula, essa ideia de pegar um gênero e elevá-lo colocando uma variante do Homem-Aranha nele. Isso abre um mundo totalmente novo e é uma oportunidade extremamente empolgante. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora Uziel não tenha citado títulos, há especulações sobre produções centradas em personagens como Spider-Punk e Spider-Gwen, que já circulam nos bastidores há algum tempo.

Além disso, o criador também comentou o futuro de Spider-Noir, que ainda nem estreou no Prime Video, mas já o faz pensar em uma possível 2ª temporada. A produção é ambientada em Nova York de 1933 e acompanha Ben Reilly, vivido por Nicolas Cage, um detetive particular em meio ao avanço do crime, da crise econômica e de dramas pessoais.

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Por causa desse recorte histórico, Uziel explicou que futuras temporadas poderiam mostrar a transformação da cidade até a chegada da Segunda Guerra Mundial, iniciada oficialmente em 1939.

Uma coisa que eu adoro no gênero é que, quando você tem um detetive particular, basta alguém bater na porta do escritório e um novo cliente aparece Seja em Nova York ou em outro cenário, realmente sinto que esse é um ótimo ponto de partida para expandir a história, disse. Obviamente, conforme o tempo avança a partir de 1933, caminhamos não apenas para problemas nos mercados financeiros em Nova York, mas também para um conflito geopolítico que seria um cenário incrível para histórias futuras.

Tudo sobre Spider-Noir

A atração contará com 8 episódios e acompanhará a história de um investigador particular envelhecido e azarado (Cage) na Nova York dos anos 1930, que é forçado a lidar com seu passado como o único super-herói da cidade.

A trama de Spider-Noir explorará o submundo do crime durante a Grande Depressão, conectando os caminhos de Reilly a figuras conhecidas das HQs em uma estética de mistério. Brendan Gleeson vive um chefe da máfia, e Li Jun Li interpreta uma cantora de boate ligada à conspiração central.

Jack Huston (como o Homem-Areia), Lamorne Morris, Lukas Haas, Cameron Britton, Craig Henningsan, Whitney Rice e Abraham Popoola completam o elenco.

Oren Uziel, roteirista de Mortal Kombat e Anjos da Lei, escreveu a série do Homem-Aranha Noir. Uziel desenvolveu o seriado junto com os produtores de Homem-Aranha no Aranhaverso, Phil Lord e Christopher Miller, e a ex-chefe da Sony, Amy Pascal. Todos atuarão como produtores executivos do projeto.

Harry Bradbeer também será produtor executivo e diretor dos dois primeiros episódios.

O papel marcará o primeiro papel fixo de Cage na televisão. Ele é amplamente elogiado por seu trabalho no cinema, tendo ganhado o Oscar de melhor ator por Despedida em Las Vegas e recebido uma indicação na mesma categoria por Adaptação.

Todos os 8 episódios de Spider Noir chegarão ao Prime Video em 27 de maio.

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