Cia de Cantores Líricos promove concerto gratuito nesta quarta-feira (22/4)

Em celebração ao aniversário da capital e com o objetivo de divulgar a música clássica na cidade, a Cia de Cantores Líricos de Brasília promove, nesta quarta-feira (22/4), o concerto gratuito O canto através dos tempos - recital de canto erudito. As apresentações serão no Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro, às 20h.

Durante os 50 minutos, a Cia de Cantores Líricos propõe uma exploração cronológica da história da música, passando, entre outros, pelo canto gregoriano; Bach, marco da divisão entre a música eclesiástica e clássica; Mozart, representante do classicismo; e Donizetti, Verdi, Puccini e Wagner, grandes nomes do período romântico. A escolha das épocas contempladas no espetáculo vem da relevância dos compositores. "Nós pensamos cronologicamente e pensamos também na importância que eles têm para a construção da música vocal até os dias de hoje", explica Renata Dourado, solista e fundadora da Cia de Cantores Líricos de Brasília.

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Um apresentador fará uma breve explicação das obras cantadas, contando as influências dos compositores de cada período abordado. O concerto começa com o coro masculino, para o canto gregoriano, seguido pelas áreas de óperas, duetos e quartetos e trios para as grandes óperas italianas do período romântico. No total, quatro solistas participarão do concerto: Renata Dourado, Érika Kallina, Rafael Luiz Ribeiro e Gustavo Rocha.

A ideia para o recital surgiu da falta de concertos que contam a história da música por meio do canto. "Então, como nós somos uma companhia de cantores, basicamente, pensamos 'vamos contar a história da música por meio do canto'", diz Renata. "O canto é o nosso primeiro instrumento, a gente nasce e já fala, já canta."

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O objetivo da companhia é formar um novo público para a arte tradicional na cidade, com apresentações gratuitas em escolas e teatros de Brasília. "Precisamos continuar com essa expressão artística que já tem mais de 420 anos que é a ópera, e o canto, com muito mais, porque vem do canto gregoriano. Então, não podemos deixar morrer, se perder", ressalta a solista. "Acreditamos que, por meio do canto, os alunos ficam mais interessados em conhecer a música clássica, não só a música instrumental. Quando eles escutam um cantor lírico, a voz, a interpretação, eles se interessam muito mais, então, por isso, optou-se pela música vocal e não pela música instrumental", explica.

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Serviço

O canto através dos tempos - recital de canto erudito

Da Cia de Cantores Líricos de Brasília. Nesta quarta-feira (22/4), às 20h, no Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro. Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco