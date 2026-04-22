Yudi Tamashiro usou as redes sociais e abriu o coração ao falar sobre sua mudança para o Japão.

Através do Instagram, o apresentador publicou uma reflexão sobre seu anonimato na Terra do Sol Nascente, para onde se mudou com a esposa, a cantora Mila Braga, e o filho Davi Yudi, de 11 meses, em janeiro deste ano.

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"Sou só mais um"

"Aqui, ninguém me conhece. Estou longe de casa e isso virou meu maior teste. Lá no Brasil tinha até o Yudi do PlayStation e aqui, eu sou só mais um japonês. No Japão, disciplina não é discurso, é prática. Sem aplausos, sem conforto, só evolução diária", escreveu Yudi Tamashiro.

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O ex-apresentador do Bom Dia e Cia, do SBT, associou a mudança aos novos treinos de boxe, nos quais está na terceira semana. "No boxe, meu corpo pede para parar, mas é aí que a mente responde: ainda não acabou. E eu continuo. Treinar com gente mais nova me lembra: limite não é idade, é acomodação. Sair de onde todos sabem sua história é descobrir se você ainda consegue se construir do zero. Aqui, força se prova e não se fala. E eu estou provando. Se me ver em algum campeonato de boxe japonês, não se assuste. É só alguém tentando ser mais forte do que ontem", concluiu Yudi.

O texto Yudi Tamashiro revela choque ao viver no anonimato no Japão: Sou só mais um foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.