Exposição homenageia Ceilândia com obras que dialogam com a memória da cidade

Há 55 anos, durante a Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), nascia Ceilândia. Não por vontade própria, mas pela necessidade de habitação daqueles que foram removidos do Plano Piloto por não serem considerados pertencentes. É em homenagem ao restante dessa história que a exposição Terra dos incansáveis: Ceilândia 55 anos será realizada na Galeria Risofloras, na Ceilândia, entre os dias 23 de março e 11 de abril.

A mostra reúne artistas ceilandenses e apresenta obras que dialogam com a história, memória e experiências coletivas que moldaram e moldam um dos territórios mais simbólicos do Distrito Federal. Conta a história dos que se reinventaram na dificuldade, trabalharam incansavelmente e mudaram o próprio destino que, para os outros, era o de pessoas que ocupariam o “grande favelão do Brasil”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As obras articulam memória coletiva e biografia por meio de arquivos pessoais, documentos, imagens históricas, relatos familiares e fabulações. Entre os destaques estão imagens históricas de Ceilândia colorizadas que aproximam passado e presente e convidam o público a revisitar a memória da cidade sob novas perspectivas.

Com curadoria de Gu da Cei, cria da cidade, a exposição homenageia o histórico Movimento dos Incansáveis de Ceilândia — articulação comunitária formada por moradores que reivindicaram direitos para a população recém chegada. O nome é derivado da persistência diante da negligência do poder público para com os ceilandenses, foram eles os pioneiros que marcaram profundamente a história da cidade.

Leia também: Fundação Athos Bulcão inaugura exposição sobre o amor e o fim das relações

A exposição é realizada pelo Programa Jovem de Expressão, com apresentação do Ministério da Cultura e do Instituto CNP Brasil. Participam da mostra os artistas Antonio Luvs, Bruna Paz, Camz Rosendo, Coovas Kamel, Cristyle Cei, Dayana Correia, Dora Revolusie, Ester Cruz, Elom, Kliff Afrik, Gabriel Mesquita, P3drão, Rivas, Santz, Tauane Lyz, Webert da Cruz e Zahir, e reúne diferentes linguagens e gerações da produção artística ceilandense.

Leia também: Peça sobre obra de Clarice Lispector faz apresentação especial no mês da mulher

Para completar a programação, no dia do aniversário de Ceilândia, 27 de março, às 19h na Galeria Risofloras, uma ação artística vai celebrar tudo o que a exposição apresenta. A performance Expresso Ceilândia ganhará palco e vai comemorar a história, a potência cultural e a resistência da cidade. Como destaca o texto curatorial, a cidade segue em constante movimento: “A Ceilândia não é estática. É processo, disputa, invenção contínua”.

Serviço



Exposição Terra dos Incansáveis: Ceilândia 55 anos

De 23 de março a 11 de abril, de terça a sábado das 12h às 17h. Na Galeria Risofloras (Praça do Cidadão, Ceilândia). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

