Nicole Kidman é hospitalizada após filmagens de 'Margo está em apuros' - (crédito: Observatorio do Cinema)

Nicole Kidman trabalhou doente durante as gravações da série Margo Está em Apuros, da Apple TV. A informação foi revelada por seu colega de elenco Nick Offerman à revista People.

Segundo ele, a atriz estava com gripe no primeiro dia de filmagens de uma cena importante, que envolvia um grande set com centenas de figurantes. "Estávamos lá de manhã, nos preparando – alguns de nós iam até fazer cenas de luta – e chegou a notícia de que Nicole estava com gripe e talvez não viesse. E pensamos: Que pena, porque só temos um dia para gravar tudo isso", contou.

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Horas depois, Kidman apareceu no set mesmo debilitada. "Ela estava muito doente", disse Offerman. "Mas chegou e garantiu que fizéssemos todas as cenas dela, como uma super-heroína, fez tudo o que precisávamos para não perder nada".

Atriz precisou de atendimento após gravação

Ao fim das filmagens, a atriz precisou ser levada ao hospital. Ela terminou o dia sendo levada para o hospital para receber soro, afirmou o ator. Offerman elogiou a dedicação da colega. "Eu já a admirava muito, mas é assim que você se torna Nicole Kidman. Você aparece para trabalhar para que sua série não perca nada. Foi muito generoso. Foi impressionante".

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Tudo sobre Margo Está em Apuros

A trama acompanha Margo (Elle Fanning), uma jovem que tenta reorganizar a vida após abandonar a faculdade. Filha de uma garçonete, Shyanne (Michelle Pfeiffer), e de um ex-lutador profissional, Jinx (Nick Offerman), ela vê tudo mudar depois de engravidar de seu professor de inglês da faculdade comunitária.

Sem dinheiro e pressionada pelas contas, Margo recorre ao OnlyFans para sobreviver, em uma jornada marcada por maternidade, dificuldades financeiras e busca por independência.

O elenco ainda inclui Michelle Pfeiffer como a mãe de Margo, ex-garçonete do Hooters, e Nick Offerman como o pai, um ex-lutador profissional. Nicole Kidman e Thaddea Graham também participam, ao lado de Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.

Criada por David E. Kelley, de Big Little Lies e The Undoing, a série é baseada no romance best-seller de Rufi Thorpe e tem Elle Fanning, Dakota Fanning, além de Nicole Kidman, entre os produtores executivos.

Margo Está em Apuros tem novos episódios lançados às quartas-feiras na Apple TV.