Juliana Caetano recebe proposta polêmica e fica chocada





A cantora Juliana Caetano, conhecida no mundo artístico como Juliana Bonde, interagia com os fãs em seu Instagram Stories, quando se deparou com uma proposta pra lá de polêmica.

Na ocasião, um seguidor ofereceu R$ 10 mil para que a cantora do Bonde do Forró deixasse ele a "comer". "Te pago R$ 10 mil para comer você", escreveu o internauta na caixinha de perguntas.

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"No Brasil não é permitido"

Chocada com a proposta polêmica, Juliana Caetano rapidamente respondeu: "Olha, que eu saiba no Brasil não é permitido canibalismo. E nem que fosse permitido né?! Pelo amor de Deus", disparou a musa.

Em outro momento, Juliana foi questionada se ela tem costume de "engolir cuspe". A famosa estranhou a pergunta, mas deu sua resposta: "Todo mundo engole né? Normal. Tem alguma coisa de anormal nisso? Senão todo mundo ia viver cuspindo o dia todo", disse a cantora.

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