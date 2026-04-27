Sucessos da Warner são destaque em exposição imersiva; conheça

Harry Potter, Batman, Game of Thrones, Superman e Senhor dos anéis são alguns das produções mais marcantes da Warner Bros. Agora, é possível entrar um pouco mais do mundo de cada um desses marcos cinematográficos na Casa Warner, que chega a Brasília na área externa do Park Shopping. Com funcionamento de quarta a sábado, a mostra já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e até no Equador com cenários e elementos de grandes personagens e filmes da produtora.

A experiência para os brasilienses será inédita. Em 2026, a saga Harry Potter celebra 25 anos e a Casa Warner traz uma imersão interativa nos cenários mais memoráveis dos filmes da história de J.K Rowling. Na edição da capital, uma área será totalmente voltada ao filme Supergirl, que será lançado em 25 de junho deste ano.

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A Casa Warner Brasília foi desenvolvida pela Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) em colaboração com a 2a1 Cenografia. "Em Brasília, a exposição traz cenografias incríveis, uma imersão na cultura pop com ambientes icônicos para os fãs desfrutarem de todas as emoções que um evento desse porte pode oferecer", conta Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping. O espaço conta com 1700 m² e a experiência é autoguiada.

O público poderá ter uma experiência imersiva nos universos de grandes seriados como Friends, Scooby-Doo, Tom & Jerry e The big bang theory. A curadoria e cenografia é feita para os fãs se sentirem mais perto de seus personagens favoritos. Dani Paulino, diretora da 2a1, apresenta os destaques da Casa Warner.

Entrevista // Dani Paulino

Como foi pensada a curadoria da Casa Warner em Brasília? O que diferencia essa edição das realizadas em outras cidades?

A curadoria da Casa Warner Brasília foi construída com um olhar ainda mais estratégico e integrado entre storytelling, cenografia e a jornada do visitante. Não pensamos em espaços isolados, mas em uma narrativa contínua, onde cada ambiente conecta emocionalmente o público aos universos da Warner. Esta edição se destaca por ser a mais imersiva até agora, com uma integração ainda maior entre luz cênica, cenografia e tecnologia. Incorporamos aprendizados de outras cidades e elevamos o nível de acabamento, escala e impacto visual criando uma experiência mais fluida, sensorial e envolvente do início ao fim.

Quais os grandes destaques em relação aos cenários da casa?

Os cenários foram concebidos como verdadeiros portais para dentro dos universos da Warner. Trabalhamos com volumetria, profundidade e iluminação estratégica para criar ambientes que impactam tanto de dia quanto à noite. Entre os destaques estão a imponência e fidelidade dos ambientes de Harry Potter e a atmosfera urbana e icônica do universo DC, especialmente a Batcaverna. Cada detalhe foi pensado para gerar o efeito "UAU" já na chegada e sustentar esse encantamento ao longo de toda a experiência.

Qual a importância de criar uma experiência imersiva? Como a cenografia contribui?

Hoje, o público não quer apenas ver, quer viver. A imersão transforma a visita em memória, em algo compartilhável e emocionalmente marcante. A cenografia é o principal pilar dessa construção. É ela que materializa os universos, trazendo escala, textura e profundidade. Quando combinada com efeitos, iluminação e trilha sonora, ela transporta o visitante para dentro da história. Na 2a1, acreditamos que não criamos apenas cenários , criamos experiências.

Como a exposição celebra os 25 anos de Harry Potter? Quais elementos icônicos estarão presentes?

A celebração dos 25 anos de Harry Potter é um dos grandes pilares da Casa Warner. Criamos ambientes que resgatam momentos clássicos e altamente reconhecíveis da saga, com atenção à fidelidade visual e à emoção que esses espaços carregam. O público pode esperar cenário de jogos de quadribol, a capa da invisibilidade, o chapéu seletor, a casa de Hagrid e a plataforma 9¾. É uma experiência pensada tanto para quem cresceu com a franquia quanto para novas gerações.

O que o público pode esperar da área dedicada ao lançamento de Supergirl?

A área dedicada à Supergirl, com referências à Fortaleza da Solidão, apresenta o novo momento da personagem dentro do universo DC. Criamos um espaço com uma linguagem mais contemporânea, dinâmica e energética, refletindo essa nova fase. A proposta é gerar identificação imediata com o público e, ao mesmo tempo, reforçar a força e o protagonismo da personagem. Além do impacto visual, é um ambiente pensado para fotos, compartilhamento e conexão com o universo DC funcionando também como uma ponte entre entretenimento e lançamento de conteúdo.

Casa Warner

De quarta a sábado, das 11h às 21h, e domingo, das 12h às 20h, na área externa do ParkShopping. Ingressos a partir de

R$ 30 (meia-entrada nas quartas e quintas) taxa do Ticketmaster.



