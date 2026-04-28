"Solteira por escolha", garante Kenny Alberti, de "Minha mãe com seu pai"

Enquanto o público volta os olhos para a nova temporada do reality show Minha mãe com seu pai, Kenny Alberti olha para trás não com nostalgia, mas com lucidez. A atriz, que protagonizou a primeira edição da atração do Globoplay ao lado da filha Milena, aproveita o retorno do programa à grade para fazer um balanço pessoal e profissional. “Eu nunca me imaginei dentro de um reality. Mas a chance de viver isso com a minha maior parceira de vida, minha filha, fez com que eu topasse de coração aberto”, relembra.

Segundo ela, a experiência foi um verdadeiro curso intensivo de autoconhecimento. “Participar de um reality é como mergulhar fundo nas próprias emoções. Saí de lá com lições que, fora dali, levariam anos para aprender.”

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Durante a exibição, Kenny foi vista por muitos como um símbolo de força e autonomia: uma mulher que sabe o que quer e não abre mão de sua verdade. Mas essa postura também rendeu críticas.

“Fui julgada por ser firme, por ter clareza dos meus desejos. Ainda assim, acredito que se posicionar é um ato de coragem. O mais bonito foi o tanto de mulheres que se reconheceram nessa minha forma de ser. Essa troca foi enorme para mim”, celebra a libriana de 43 anos.

A passagem pelo reality também serviu como um espelho para suas convicções afetivas. “Hoje, tenho ainda mais certeza do que procuro: um parceiro seguro, resolvido, com uma visão mais humana da vida, que me admire de verdade e que já tenha feito o próprio trabalho interno”, defende.

Sem urgência

No momento, Kenny está solteira e tranquila com isso. “Continuo solteira, sim, mas sem aquela urgência de estar em um relacionamento. Acredito de verdade na conexão real, no olho no olho. Quero conhecer pessoas com leveza”, garante. Ela resume sua filosofia sobre o amor em uma palavra: admiração. “Quando a admiração genuína não existe em todos os aspectos, a relação simplesmente não se sustenta”, reflete.

Outro tema que marcou a trajetória de Kenny no programa foi a transparência com que lidou com sua própria liberdade. “Sou uma mulher livre, bem resolvida com minha sexualidade, aberta a viver experiências que fazem sentido para mim. Dentro do reality, escolhi a verdade, mesmo sob os holofotes”, argumenta.

A relação de proximidade com a filha, Milena, de 28 anos, também chamou atenção. “O diálogo entre gerações foi riquíssimo. Eu e minha filha conversamos abertamente sobre tudo. E percebi que isso ainda é um privilégio para poucas famílias”, avalia.

Sobre a nova temporada do programa, que ela ainda não assistiu, Kenny torce pelo melhor. “Espero que os novos casais tenham mais sorte nos encontros e vivam coisas bonitas ali”, aposta.





Fora do universo dos realities, Kenny segue firme na carreira de atriz, com trabalhos realizados na TV Globo — como em Elas por elas, Pega pega e Um lugar ao sol —, no teatro, com Na hora do adeus, e no cinema, com O traidor, coprodução Brasil-Itália que chegou a ser indicada ao Festival de Cannes. Sua formação inclui passagens pela Escola de Atores Wolf Maya e pela CAL, no Rio de Janeiro, mas tudo começou ainda na infância, em Curitiba.

Ao fechar essa reflexão, Kenny deixa uma frase que resume bem o momento que vive. “Minha história não para no reality. Aquilo foi apenas o começo de uma fase mais consciente, mais livre e muito mais conectada com quem eu escolhi ser”, conclui.