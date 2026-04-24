Repórter do SBT denuncia agressão de seguranças de MC Ryan SP - (crédito: Observatorio da TV)

A repórter Lisa Gomes, do SBT, denunciou ter sido agredida por seguranças e amigos de MC Ryan SP. Durante uma entrada ao vivo no programa Fofocalizando, nesta quinta-feira (23/4), ela afirmou ter sido empurrada e mencionou a esposa do funkeiro, Giovanna Roque.

O episódio ocorreu na porta de um presídio em São Paulo, onde familiares do cantor protestavam pela sua soltura. A Justiça havia concedido habeas corpus aos investigados na Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal no dia 15.

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Entre os presos estão MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Oliveira, dono da página Choquei. As autoridades investigam um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão.

Mesmo após a decisão do STJ, a PF pediu prisão preventiva, mantendo os investigados detidos. Durante a cobertura, Lisa tentou se aproximar de Giovanna Roque e acabou sendo empurrada. Vocês não vão agredir a imprensa, tem que respeitar, disse a jornalista, sendo contestada pelos amigos do cantor.

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Ao vivo, ela reforçou a denúncia: Fomos empurrados pelos seguranças do MC Ryan, da namorada do MC Ryan, porque não deixaram a gente se aproximar e agora estão nos empurrando.

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