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DENUNCIA

Repórter do SBT denuncia agressão de seguranças de MC Ryan SP

Confusão em frente ao presídio expõe tensão entre familiares, imprensa e equipe do funkeiro

Repórter do SBT denuncia agressão de seguranças de MC Ryan SP - (crédito: Observatorio da TV)
Repórter do SBT denuncia agressão de seguranças de MC Ryan SP - (crédito: Observatorio da TV)

A repórter Lisa Gomes, do SBT, denunciou ter sido agredida por seguranças e amigos de MC Ryan SP. Durante uma entrada ao vivo no programa Fofocalizando, nesta quinta-feira (23/4), ela afirmou ter sido empurrada e mencionou a esposa do funkeiro, Giovanna Roque.

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O episódio ocorreu na porta de um presídio em São Paulo, onde familiares do cantor protestavam pela sua soltura. A Justiça havia concedido habeas corpus aos investigados na Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal no dia 15.

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Entre os presos estão MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Oliveira, dono da página Choquei. As autoridades investigam um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão.

Mesmo após a decisão do STJ, a PF pediu prisão preventiva, mantendo os investigados detidos. Durante a cobertura, Lisa tentou se aproximar de Giovanna Roque e acabou sendo empurrada. Vocês não vão agredir a imprensa, tem que respeitar, disse a jornalista, sendo contestada pelos amigos do cantor.

Ao vivo, ela reforçou a denúncia: Fomos empurrados pelos seguranças do MC Ryan, da namorada do MC Ryan, porque não deixaram a gente se aproximar e agora estão nos empurrando.

O texto Repórter do SBT denuncia agressão de seguranças de MC Ryan SP foi publicado primeiro no Observatório da TV.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 24/04/2026 17:52
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