A confirmação da sequência de Avenida Brasil (2012) no horário das nove, previsto para ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, têm movimentado os bastidores da Globo, e a escalação de Adriana Esteves, intérprete da icônica vilã Carminha, é a mais almejada para o projeto.
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Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, apesar dos grandes planejamentos, o nome a artista têm evitado falar sobre a continuação da trama atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, e levantado dúvidas acerca da sua participação.
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Em tempo, Adriana Esteves renovou seu vínculo com a Globo a longo prazo, após ter optado por adotar o modelo de vínculo por obra. Ainda assim, a incerteza sobre sua escalação para Avenida Brasil 2 instaura um clima de incógnita, tendo em vista que ela é o principal nome trabalhado, e que alimenta a nova narrativa construída pelo autor João Emanuel Carneiro.
O trabalho mais recente de Adriana Esteves nos folhetins foi Mania de Você (2024), considerado o maior fracasso da história do horário nobre, e que também foi assinado pelo mesmo autor de Avenida Brasil. Atualmente, ela pode ser vista na reapresentação da trama de 2012, nos fins de tarde da emissora carioca, e na nova temporada da série Os Outros, do Globoplay.
O texto Escalação de Adriana Esteves no elenco da continuação de Avenida Brasil ainda é incerta foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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