Globo define Brás como cenário de próxima novela das sete

A Globo está alinhando alguns detalhes em torno da sua futura novela das sete, assinada por Daniel Ortiz, que recentemente foi aprovada para a lista de próximas produções do horário.
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Segundo informações do portal Notícias da TV, a trama, que recebeu o título provisório de Elas Que Lutem, será ambientada no Brás. O bairro da zona central de São Paulo é conhecido pelo comércio de roupas e atrai milhares de revendedores ao longo de todo o ano.
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A localidade, por sua vez, se conecta diretamente com o protagonismo feminino que será retratado no novo folhetim de Daniel Ortiz, previsto para ser lançado no início do ano que vem. O Brás se tornou conhecido em todo o Brasil com as "feirinhas da madrugada", cujo comércio que se inicia por volta de 2h da manhã atrai lojistas e sacoleiras.
Elas Que Lutem será assinada por Ortiz e Victor Atherino, que foi colaborador em Salve-se Quem Puder (2020), Família é Tudo (2024), e também integrou a equipe de Beleza Fatal (2025), da HBO Max. A direção artística será assumida por Fred Mayrink, fiel parceiro do novelista titular.
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