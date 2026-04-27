Leticia Datena abre o jogo sobre críticas e pressão na carreira: "Cheguei a passar por assédio"

Leticia conta que tem que lidar com o peso do vínculo do nome do pai - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Leticia Datena, filha do apresentador José Luiz Datena e da jornalista Mirtes Wiermann, recentemente estreou como apresentadora do programa Webmotors TV, no SBT, e comentou acerca da atual fase da carreira.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a ex-repórter do Domingão com Faustão, da Globo, destacou que sempre buscou provar sua capacidade para além das comparações por ser filha de quem é. "Já comecei com uma cobrança maior. Tinha gente que achava que eu estava ali por causa do meu pai, ou por ser uma mulher bonita, que não podia ser inteligente", disse.

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A pressão, então, provocou uma nova perspectiva para Leticia Datena, que se encontrou no jornalismo esportivo. Quando você domina a informação, não tem para ninguém. Investi muito nisso, em estudar, em sair do lugar comum, afirmou.

"Cheguei a passar por assédio"

Leticia contou, ainda, que até hoje ainda busca se desvincular de preconceitos. "Sem dúvida o início. Comecei como modelo e carregava o peso do nome do meu pai. Geralmente havia preconceito: achavam que eu estava ali pela aparência ou por influência", explicou. "Cheguei a passar por situações que hoje identificamos como assédio, mas que na época eram normalizadas. Foi difícil, mas estudei e investi na construção de repertório para me afirmar na área", contou.