Com lançamento na Livraria Circulares, livro homenageia Afonso Arinos

Para comemorar os 120 anos do político Afonso Arinos, a livraria Circulares recebe, no dia 12 de maio, o lançamento do livro, Nos 120 anos de Afonso Arinos de Melo Franco. A cerimônia comça às 19h, com entrada gratuita. O livro custa R$ 219,00 e reúne 16 escritores que resgatam o legado intelectual do professor. Afonso Arinos morreu em 2020, aos 89 anos, por problemas respiratórios

O livro contempla as áreas de atuação de Afonso Arinos e mistura tanto autores que conviveram com ele quanto estudiosos da obra do jurista, historiador e político brasileiro. A obra traz, ainda, dois poemas sobre o homenageado, um assinado por Carlos Drummond de Andrade e o outro por Alphonsus de Guimaraens Filho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo das mais de quinhentas páginas do volume, os leitores têm a oportunidade de conhecer e se aprofundar em distintos aspectos da produção intelectual de Afonso Arinos, desde sua atuação na Câmara e no Senado, no Ministério das Relações Exteriores e na UFRJ e UERJ, até sua participação em entidades como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Academia Brasileira de Letras.

Serviço

Nos 120 anos de Afonso Arinos de Melo Franco

Dia 12 de maio, a partir das 19h na Livraria Circulares. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.