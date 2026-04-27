Shakira no Rio: cantora lança playlist de show; ouça

Shakira no Rio: As Melhores é a nova playlist lançado na última sexta-feira (24/4) nas plataformas digitais pela artista pop. A seleção reune 30 músicas que funcionam como uma espécie de linha do tempo da trajetória e possivelmente um spoiler do que vem por aí no show marcado para 2 de maio, no Praia de Copacabana.
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Misturando hits globais, faixas mais recentes e escolhas inesperadas, a seleção virou assunto entre fãs e levantou uma pergunta, seria apenas um aquecimento ou um indício real do repertório?
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'Quase lá, Rio! Preparando tantas surpresas para você: artistas convidados, novo guarda-roupa, músicas que você vai adorar ouvir. Mal posso esperar para estar lá. No maior altar do planeta!" postou Shakira nas redes sociais.
Confira a seleção de músicas,destacando o papel de cada música na construção da carreira da artista.
1. Hips Don’t Lie: Um dos maiores sucessos da carreira, marcou a consolidação global de Shakira nos anos 2000 com influência latina e pop.
2. Whenever, Wherever: Faixa que apresentou a cantora ao mercado internacional, com forte identidade andina e refrão icônico.
3. Waka Waka (This Time for Africa): Um clássico, hino da Copa de 2010 e uma das músicas mais reconhecidas da artista mundialmente.
4. La Tortura: Parceria com Alejandro Sanz, ajudou a popularizar o reggaeton no mainstream.
5. Chantaje: Feat com Maluma, representa a fase urbana da cantora.
6. TQG: Colaboração com Karol G, carregada de indiretas e atitude.
7. BZRP Music Sessions #53: Um dos maiores fenômenos recentes, com tom direto e pessoal que viralizou nas redes.
8. Monotonía: Canção melancólica que evidencia a fase mais introspectiva da artista.
9. Te Felicito: Mistura pop e eletrônico com participação de Rauw Alejandro.
10. Don’t Wait Up: Uma das escolhas surpresa da lista, aposta no pop eletrônico mais experimental.
11. Me Enamoré: Relato leve e romântico sobre um relacionamento passado, com clima descontraído.
12. Underneath Your Clothes: Balada romântica que marcou a fase mais pop da artista no início dos anos 2000.
13. Objection (Tango): Combinação de rock e tango que mostra a versatilidade musical de Shakira.
14. She Wolf: Virada estética na carreira, com pegada mais eletrônica e sensual.
15. Loba: Versão em espanhol de She Wolf, reforçando sua conexão com o público latino.
16. Addicted to You: Faixa energética com influências caribenhas e clima festivo.
17. Rabiosa: Mistura de dance e reggaeton com atitude provocante.
18. Loca: Sucesso dançante que dominou pistas e rádios.
19. Perro Fiel: Mais uma aposta na sonoridade urbana moderna.
20. Girl Like Me: Parceria com Black Eyed Peas, que viralizou com coreografia nas redes.
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21. Empire: Balada poderosa que destaca a potência vocal da cantora.
22. Can’t Remember to Forget You: Feat com Rihanna, unindo sensualidade e rock.
23. Illegal: Faixa emocional com forte carga interpretativa.
24. Suerte (Whenever, Wherever – versão em espanhol): Reforça a dualidade linguística da carreira de Shakira.
25. Estoy Aquí: Um dos primeiros sucessos, essencial para entender suas raízes no pop latino.
26. Antología: Clássico cult entre fãs, com composição mais intimista.
27. Inevitable: Outro marco da fase inicial, com letras confessionais.
28. Día de Enero: Canção delicada que evidencia sua faceta mais poética.
29. Ojos Así: Mistura de pop com elementos do Oriente Médio, assinatura única da artista.
30. Copa Vacía: Parceria recente com Manuel Turizo, mostrando que ela segue atual.
Confira o álbum completo no Spotify:
Entre nostalgia e estratégia
Mais do que uma simples coletânea, a playlist funciona como um retrato da evolução de Shakira, da cantora latina alternativa dos anos 90 à estrela global que domina as redes sociais. Ao equilibrar nostalgia e atualidade, a seleção reforça o apelo multigeracional da artista e aumenta ainda mais a expectativa para o show no Rio. Se a lista será seguida à risca no palco ou não, ainda é um mistério mas uma coisa é certa, o público já está aquecido.
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes
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