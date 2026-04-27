Do esporte ao entretenimento puro: Netflix lança série de Ronaldinho Gaúcho

O sorriso largo e o futebol que desafiava as leis da física voltaram a ser o assunto principal nas rodas de conversa e nas redes sociais. Lançada há pouco mais de uma semana, a minissérie documental Ronaldinho Gaúcho provou que o carisma do "Bruxo" é atemporal. Segundo dados oficiais da Netflix, a produção já acumulou 4,7 milhões de visualizações, garantindo o 2º lugar global entre séries de língua não inglesa e liderando o ranking em 15 países.
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A série reconstrói os passos de um menino que, desde cedo, carregava o peso de ser o sucessor do irmão, Assis, no Grêmio. No entanto, Ronaldinho não apenas seguiu os passos, ele saltou. Sua explosão no final dos anos 1990, humilhando adversários veteranos com dribles desconcertantes, foi o prelúdio do que viria na Europa em sua passagem pelo Barcelona. Com Ronaldinho, o clube foi resgatado de uma crise de identidade; no clube, o jogador foi consagrado o melhor do mundo duas vezes pela FIFA e, em 2005, foi aplaudido de pé pela torcida rival.
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Mas a produção não foge dos momentos em que a mágica falhou. Estão lá a glória do Penta em 2002 , com o gol antológico de falta contra a Inglaterra, mas também as críticas pelo desempenho na Copa de 2006.
Um dos pontos altos da série é a honestidade ao abordar as “fases conturbadas” e os depoimentos de outros grandes nomes do esporte, como Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol, Galvão Bueno, entre muitos outros. O documentário explora o episódio polêmico da prisão no Paraguai, em 2020, por falsificar documentos, humanizando o ídolo ao mostrar os bastidores de um dos momentos mais surreais da história do esporte moderno.
O desempenho da produção reforça a aposta da Netflix em conteúdos esportivos brasileiros e na ampliação de histórias que conectam diferentes públicos. Nessa linha, o mês de maio traz duas estreias: o documentário Tetra — Acreditar de Novo, no dia 7, e a minissérie de ficção Brasil 70 — A Saga do Tri, no dia 29.
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