Virginia é diagnosticada com doença e expõe drama ao público

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, revelou aos seguidores que voltou a enfrentar um problema de saúde já conhecido por ela.
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Em publicações recentes nos Stories do Instagram, a empresária contou ter sido diagnosticada novamente com alopecia areata, condição que provoca queda de cabelo em áreas específicas do couro cabeludo.
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Nos vídeos, Virginia explicou que essa é a terceira vez que percebe o surgimento das falhas.
"Apareceu uma alopecia em mim, gente, de novo… Na época da minha base surgiram três, tratei e ficou tudo certo. Agora, com essa, vou tratar e vai dar tudo certo também, se Deus quiser”, afirmou.
Durante o relato, ela também abriu espaço para esclarecer dúvidas do público com o auxílio de um especialista.
O médico destacou que a doença exige investigação das causas e que fatores emocionais costumam ter papel relevante.
“É importante que as pessoas saibam que a alopecia areata, que antigamente era chamada de 'pelada', precisa ter as causas investigadas. Um dos principais fatores envolvidos, muitas vezes, é o estresse", explicou.
No caso atual, a influenciadora apresentou uma pequena área afetada, quadro considerado inicial e que pode ser percebido até em situações cotidianas, como durante um atendimento no salão de beleza.
A condição ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar os folículos capilares, provocando inflamação e interrompendo o crescimento dos fios.
Em situações mais avançadas, pode evoluir para formas mais extensas de queda, atingindo diferentes regiões do corpo.
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