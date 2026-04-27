Inscrições abertas para programação musical da Festa do Divino

As inscrições para cantores ou duplas sertanejas que desejem integrar a programação musical da Festa do Divino — Tradição Sertaneja estão abertas até domingo (3/5). Para participar, é necessário ter entre 18 e 60 anos, ser morador de Planaltina ou macrorregião, ter atuação comprovada ou experiência compatível com canto popular e ter disponibilidade para participar de ensaios e reuniões técnicas. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line.

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No total, oito artistas e/ou duplas serão selecionados, com cachê de R$1000 para cada. O processo seletivo tem três etapas. Primeiro, a comissão curadora fará a análise técnica dos vídeos enviados, levando em consideração critérios como afinação, projeção vocal, dicção e expressividade e tessitura; em seguida, os artistas selecionados passarão por entrevistas sobre o interesse e motivação em participar do Festival e compreensão histórica da Festa do Divino. Por último, para garantir a diversidade e representatividade, características como faixa etária, gênero e raça/etnia serão levadas em consideração, como pontuação extra.

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A segunda edição da Festa do Divino — Tradição Sertaneja tem como foco a música caipira e sertaneja feita por artistas de Planaltina. Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do DF desde 2013, a festa combina elementos religiosos e culturais, como o cortejo do mastro do Divino, a coroação do imperador e da imperatriz, danças, músicas e a partilha de alimentos.

Serviço

Inscrições para a Festa do Divino - Tradição Sertaneja

Até domingo (3/5), por meio de formulário on-line. Inscrições gratuitas.