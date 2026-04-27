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Zé Felipe se manifesta sobre "maldição" de Luana Piovani

Influenciadora Virgínia afirmou que tomará medidas judiciais contra comentários da atriz

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'"To com você", escreveu o cantor em post de Virgínia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para comentar a “maldição” de Luana Piovani sobre seus filhos com a influenciadora Virgínia. A atriz fez, nesta segunda-feira (27/4) duras críticas à ex-mulher do cantor ao relacioná-la ao vício em apostas online. 

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“Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na justiça! Falar de mim? Ok! Agora, dos meus filhos? Chega. Cansei”, publicou Virginia nos stories do Instagram. 

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O cantor também repostou um vídeo de Virgínia respondendo a atriz. "To com você", escreveu. 

 

  • Zé Felipe responde Luana Piovani
    Zé Felipe responde Luana Piovani Reprodução Instagram
  • Zé Felipe responde Luana Piovani
    Zé Felipe responde Luana Piovani Reprodução Instagram

Mais cedo, Luana Piovani compartilhou o relato da advogada Juliana Prates, sobre as dívidas do irmão em plataformas de apostas. “Virginia, a maldição vai colar em você! Resvalaram nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu.

Vírgínia já anunciou que tomará medidas judiciais contra a atriz por não tolerar ataques que envolvam os filhos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/04/2026 23:20
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