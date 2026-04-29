Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (29/4)

VIDA MAIS ABUNDANTE - Data estelar: Lua cresce em Libra.



Ainda que tenhas inúmeras cobranças para fazer às pessoas com que te relacionas, e também que elas tenham muito a cobrar de ti, declara uma trégua, porque a iminência da Lua Cheia mais importante do ano, que acontece na sexta-feira próxima, só pode ser aproveitada em conjunto.



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A Vida de todas as vidas circula com mais força por ocasião dos alinhamentos estelares da próxima Lua Cheia, e para aproveitarmos essa condição única temos de aceitar que nossa presença individual não é capaz de suportar tamanha força, mas que por meio de relacionamentos de solidariedade, amor fraternal e cooperação a recepção é graciosa.



Declara uma trégua nas cobranças e elabora a lista de agradecimentos a todas as pessoas que existem dentro do círculo infranqueável dos teus relacionamentos, e todas serão agraciadas com vida mais abundante.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

As contrariedades e limitações que foram impostas a você podem até ter feito sua alma sofrer bastante e se preocupar, porém, desde sempre foram temporárias, não anunciavam o fim do mundo. O renascimento acontece.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

O desejo de se livrar de certas pessoas não há de eclipsar o entendimento de que há uma necessidade sobre a qual se baseiam os relacionamentos, e mesmo que você não a compreenda ou não a aceite, ela está aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Quando vida mais abundante circula pela alma é difícil administrar sabiamente a situação, porque, na prática, todos ignoramos o funcionamento desse organismo colossal que chamamos de Universo, e o tememos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Você emergirá do período atual conhecendo melhor a natureza das pessoas, ciente de que sempre haverá nelas um toque de ambiguidade, da mesma forma com que em sua própria alma também há esse toque. Importante saber disso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

A seriedade de tudo que anda acontecendo não há de eclipsar sua alegria, porque mesmo que certos acontecimentos provoquem temor e receio de tudo dar errado, se você confiar no mistério da vida, verá que tudo dá certo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Há todo um entendimento mais amplo do que andou acontecendo que serve para você abandonar velhas preocupações e se focar nos desafios que a vida trouxe até sua porta, indicando um caminho de progresso possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Tudo que você precisa para se sentir confortável e preservar a segurança que agrega serenidade ao coração, pode até oscilar e criar temor de faltar, porém, você há de manter a confiança na vida, ela sempre provê.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

As pessoas não discutem para encontrar algo em comum e se entenderem, em geral as pessoas discutem para ter a razão do lado delas, e não adianta sair pela tangente dizendo “não quero ter razão, quero ser feliz”.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Para preparar bem sua alma para a Lua Cheia próxima, melhor tomar distância do barulho social e das notícias alarmantes, e fazer orações sinceras de agradecimento, tanto quanto pedidos de proteção. Uma preparação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Conhecer pessoas novas, ou conhecer melhor as que supostamente seriam conhecidas, eis um exercício muito oportuno para o momento atual. Os relacionamentos humanos estão de ponta-cabeça, requerem atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Considere ser este um momento em que você pode, manobrando bem, se livrar de um grande peso do passado e, assim, decolar na direção de um futuro, que mesmo sendo desconhecido, acena com alegria e entusiasmo. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Abrir a mente não é uma figura de linguagem apenas, é uma atitude que para você se tornou indispensável, porque sem haver uma ampliação de seu entendimento sobre a vida e as pessoas os conflitos vão recrudescer.