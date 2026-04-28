Referência Galeria recebe bate-papo sobre mostra 'Habitar o interlúdo'

A Referência Galeria (202 Norte) recebe, nesta terça-feira (28/4), a partir de 17h, o fotógrafo Fred Lamego e o curador Léo Tavares, responsáveis pela exposição Habitar o interlúdio, para um bate-papo sobre a mostra. A entrada é gratuita.

Leia também: Bella Campos relata episódio de depressão durante novela da Globo

Habitar o interlúdio expõe 37 fotografias inéditas capturadas por Lamego em cidades como Macapá, Tóquio, Jerusalém, Abu Dhabi, Montreal, Nova Déli, Três Marias, Fátima e Aparecida desde 2016. A exposição procura provocar diálogos entre tempo, espaço e paisagem a partir de retratos de paisagens urbanas e de interiores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fernanda Lima faz desabafo sincero sobre fase com filhos adultos

As imagens focam nas atmosferas poéticas e sensoriais das cidades retratadas, sugerindo a presença humana, mas sem retratá-la diretamente: o objetivo de Lamego é investigar a capacidade humana de se encontrar no silêncio em diferentes contextos visuais e multiculturais. Habitar o interlúdio fica aberta para visitação gratuita na Referência Galeria de segunda a sexta, de 10h às 19h, e sábado, de 10h às 14h, até 9 de maio.

Serviço

Bate-papo com Fred Lamego e Léo Tavares

Nesta terça-feira (28/4), de 17h às 19h, na Referência Galeria (202 Norte). Entrada gratuita.