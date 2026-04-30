Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (30/4)

MAIS VIDA CIRCULANDO - Data estelar: Lua Vazia das 5h51 até 16h03 HBr



Há muita mais Vida circulando através de tua alma e de teu corpo, assim como também através da malha de conexões interdependentes que chamas de relacionamentos, e muito provavelmente tua mente não está preparada para este tipo de evento, fato comprovado pela inquietação que sentes.



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A Vida não é destrutiva nem irritante, mas como nossos organismos psíquicos ignoram que pertencem ao Cosmo e não são propriedades privadas, o resultado é que aquilo que poderia ser uma Graça pode se transformar numa desgraça, e o céu não tem como te proteger da ignorância.



Procura resgatar orações e meditações que te brindem com serenidade e, também, compreender que este não é um momento comum, portanto, que não comporta a existência habitual, pautada pela produtividade e pela satisfação de desejos que não trazem nada positivo ao mundo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

A segurança e o conforto se traduzem de formas bastante criativas nesta parte do caminho, porque não se reduzem ao dinheiro ou ao lugar de moradia ou trabalho, mas se estendem às perspectivas com que sua alma sonha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Essa ideia de que tudo seria mais fácil não fosse a presença das pessoas com que você se relaciona, há de ser exorcizada, porque não há jeito de viver sem relacionamentos. Cuide para que o desejo não obstrua a necessidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Toda essa tensão que não se sabe de onde vem e para onde vai há de ser administrada com sabedoria por você, porque não se trata de uma profecia de algo que vai dar errado, há vida abundante circulando pela alma.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Saber distinguir quem são as pessoas realmente favoráveis aos seus planos e quais são as que você deve evitar ou afastar, essa é a grande questão para você nesta parte do caminho. Parece fácil, mas não é. Claro que não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

A tensão beira o insuportável, mas você já passou por situações ainda piores do que a atual. A tensão não é um sinal de perigo à vista, mas o fiel retrato de tudo que está envolvido nesta parte do caminho. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Sonhe alto, mas atue à altura dos seus sonhos, para que no futuro você não se depare com a decepção de ter sonhado demais e acontecido pouca coisa. Nós somos os instrumentos do destino, nós pensamos e realizamos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Procure não permitir que a ansiedade, essa péssima conselheira que fala na mente o tempo inteiro, tenha voz e vez nesta parte do caminho, porque senão as boas coisas que você poderia fazer acabariam sendo distorcidas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Se as pessoas realmente significassem o que afirmam quando dizem que não querem ter razão, mas ser felizes, então não haveria conflitos se alastrando sem solução por anos a fio. Ter razão não está com nada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Aquiete seu coração e sua mente, procure não reagir de forma precipitada diante de qualquer acontecimento que fizer seu sangue ferver. Este é um momento que requer distanciamento e recolhimento de sua parte. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Os relacionamentos humanos estão distorcidos e de ponta-cabeça, porque apesar de as pessoas tentarem dar continuidade à vida normal, acontecem coisas que não encaixam na normalidade. Isso afeta a todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

O futuro é tão real quanto o passado, e não adianta afirmar que o único tempo real é o presente, porque esse é apenas um sofisma, aparenta grandeza, mas oculta ignorância. Foque no futuro, idealize o objetivo ansiado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

A civilização em que você existe desvaloriza a presença invisível da alma, mas ela existe, e tudo que existe precisa de alimento. A alma se alimenta de percepções claras, epifanias, beleza, verdade e bondade. Nutrição.