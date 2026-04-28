Friends: Roteiristas tinham fantasias sexuais com atrizes, diz Lisa Kudrow

Relatos reforçam críticas antigas sobre o comportamento da equipe da série - (crédito: Observatorio do Cinema)

A atriz Lisa Kudrow afirmou que enfrentou situações difíceis nos bastidores de Friends. Segundo a intérprete de Phoebe, parte da equipe de roteiristas, formada em sua maioria por homens, tinha comportamentos ofensivos.

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Havia definitivamente coisas maldosas acontecendo nos bastidores, disse em entrevista ao The Times of London. Não se esqueça de que gravávamos diante de uma plateia ao vivo de 400 pessoas, e se você errasse uma fala ou não tivesse a reação perfeita, eles podiam dizer: Essa idiota não sabe ler? Ela nem está tentando. Ela estragou a minha fala. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Kudrow também relatou conversas inadequadas na sala de roteiristas.

Os caras ficavam até tarde discutindo fantasias sexuais sobre Jennifer [Aniston] e Courteney [Cox]. Era intenso.

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Atriz diz que ambiente era pesado

A atriz descreveu o ambiente como difícil.

Podia ser brutal, mas esses caras – e eram em sua maioria homens – ficavam até 3 da manhã tentando escrever a série, então minha atitude era: Falem o que quiserem sobre mim pelas minhas costas, porque isso não importa. Leia também: Além do Tempo estreia em alta e lidera audiência na Edição Especial da Globo

Os relatos reforçam críticas antigas sobre o comportamento da equipe da série. Nos anos 2000, uma ex-assistente entrou com um processo contra o estúdio por condutas semelhantes, alegando comentários ofensivos dentro da sala de roteiristas.