The Blood of Dawnwalker recebe data de lançamento

RPG com vampiros da Bandai apareceu com um vídeo especial de quase uma hora aprofundando o conteúdo do jogo e finalmente cravando a data de lançamento. - (crédito: Divulgação/Bandai Namco)

A desenvolvedora de games eletrônicos Bandai Namco revelou, nesta terça-feira (28/4), em uma transmissão ao vivo novas informações sobre o primeiro título da "Rebel Wolves", estúdio com veteranos de "Witcher 3", "The Blood of Downwalker". Durante a apresentação, a empresa revelou a data de lançamento para 3 de setembro de 2026. Além disso, foram revelados os preços do jogo, que custará R$ 303,50 na versão básica e R$ 346,90, para a edição Eclipse no PC. Já nos consoles, o valor será de R$ 399,90 na edição padrão e R$ 455,90 na Eclipse.

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No evento, a Bandai trouxe mais detalhes sobre o desenvolvimento do jogo e de sua história. O título irá retratar o cenário do Vale Sangora, uma região fictícia localizada nos Montes Cárpatos, no leste europeu. A trama se passará no século XIV, durante a pandemia da peste bubônica na Europa. Contudo, a maior ameaça é uma legião de vampiros comandada pelo lorde Brencis, que tomou controle do vale e corrompeu Coen, o protagonista. Dessa forma, o personagem contará com um limite de tempo para salvar sua família e se livrar das criaturas da noite, enquanto aprende a usar os novos poderes e lida com várias ameaças.

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Os desenvolvedores também prepararam um vídeo especial revelando os bastidores da criação de alguns movimentos de combate com o ex-campeão do UFC, Jan Bachowicz, que realizou uma série de captura de movimentos para um dos antagonistas. No vídeo, o profissional conta como sua experiência em combates ajuda a trazer maior imersão aos golpes e confrontos no jogo em geral.

"The Blood of Dawnwalker" estará disponível em pré-venda para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Além da Edição Digital Padrão e da Edição Day One disponíveis globalmente, contara com a Edição Eclipse, que inclui bônus digitais como um mapa do mundo, trilha sonora do jogo e uma história em quadrinhos.