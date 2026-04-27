Valve confirma data de lançamento e valor de Steam Controller

Novo controle utiliza tanto analógicos, quanto touch pads, e botões traseiros para habilitar mais funções personalizadas ao dispositivo. - (crédito: Divulgação/Valve)

A Valve anunciou oficialmente o preço e a data de lançamento do novo Steam Controller. O controle chega na loja virtual no dia 4 de maio, no valor de 99 dólares. Ainda não há divulgação oficial de preços no Brasil, e o produto aparece como “indisponível na sua região” ao abrir a Steam em território brasileiro. Apesar do anúncio para o controle, a Valve segue sem revelar a data de lançamento e quanto custará o Steam Machine e o Steam Frame, acessórios anunciados juntos ao controle em 2025.

Segundo a IGN, em entrevista exclusiva, o programador Pierre-Loup Griffais comunicou que haverá novas informações em breve sobre os produtos da Valve: “Não temos detalhes exatos sobre o cronograma para compartilhar hoje. Estamos trabalhando duro para colocá-los no mercado. Esperamos divulgar novidades em breve e, de modo geral, as coisas estão indo bem.”

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A comunidade de games especula sobre o valor do Steam Machine, em meio à alta nos preços de produtos de hardware no mundo todo. O console foi apresentado como um computador focado em acessibilidade, com design simples e utilizando o sistema da empresa, o SteamOS.

Ainda na entrevista, Griffais afirmou que o principal problema está na logística de produção e distribuição. “Ainda há muito polimento e recursos a serem adicionados, mas a experiência central já existe”. Ele ainda comparou a experiência do Steam Machine à de um Steam Deck no modo dock - Base que o Nintendo Switch usa e aumenta o poder gráfico do console.

Steam Controller ainda não tem uma data oficial para ser vendido no Brasil.