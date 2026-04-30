De volta ao cinema com 'Michael', Jackson Five já fez show caótico em Brasília

Grupo do, ainda adolescente, Rei do Pop foi uma das primeiras atrações internacionais a fazer uma turnê no Brasil - (crédito: Reprodução)

A cinebiografia Michael trouxe o Rei do Pop de volta aos holofotes da cultura pop. Morto em 2009, Michael Jackson acumula uma longa lista de sucessos e apresentações marcantes. O que poucos sabem é que há mais de cinquenta anos atrás, o cantor se apresentou em Brasília acompanhado dos irmãos, com o grupo The Jackson Five.

O show ocorreu em 22 de setembro de 1974, no Ginásio Nilson Nelson. Na época, o quinteto formado por Michael (voz), Tito (guitarra), Jermaine (baixo) e Marlon (voz) acabava de se tornar um sexteto, com a adição de Randy (percussão), o irmão caçula do grupo.

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O Correio destacava o estrondoso sucesso que o conjunto fazia ao redor do mundo. Naquele mesmo mês, os irmãos de black power lançaram um de seus discos mais famosos: Dancing machine.

Naquela altura, o grupo tinha menos de cinco anos de existência, mas já acumulava turnês internacionais, discos de ouro e até uma apresentação para a então rainha da Inglaterra, em 1972. Esse sucesso, em grande parte, se devia à presença marcante do vocalista de 16 anos, Michael Jackson.

A turnê brasileira do grupo contava com sete apresentações: em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e por último, em Brasília. A passagem pela capital paulista rendeu uma apresentação especial para a TV Tupi.

Show em Brasília quase não ocorreu

É importante lembrar que na década de 1970, sob a Ditadura Militar, o público brasileiro não estava acostumado a receber grandes shows internacionais. A estrutura disponível no país ainda era um desafio para os produtores.

No início de 1974, Alice Cooper foi um dos pioneiros a trazer grandes shows de rock para o Brasil e a apresentação do músico em São Paulo terminou em tumulto, devido ao grande número de fãs e a falta de preparo dos organizadores do evento.

Os Jackson Five chegaram ao Brasil trazendo uma comitiva de 18 integrantes, sem contar os irmãos e o pai, Joe Jackson, o manda-chuva do grupo. O Correio também noticiou que seis toneladas de equipamento acompanhavam a equipe.

Inicialmente, o show no Ginásio de Esportes (antigo nome do Ginásio Nilson Nelson) deveria ocorrer no dia 21. Porém, a apresentação foi subitamente cancelada com o público e o grupo já presente no local e após duas horas de espera. O motivo foi o atraso na chegada dos equipamentos e um compromisso no Chile marcado para o dia seguinte.

O resultado do anúncio foi um quebra-quebra feito pelo público. “O Ginásio sofreu depredações que serão indenizadas pelos empresários do conjunto, após vistoria a ser feita pelas autoridades”, noticiou o Correio.

O patriarca da família, Joe Jackson, descreveu cenas caóticas na época, com os Jackson Five sendo escoltados pelos fundos do ginásio e fãs apedrejando o ônibus da comitiva. Foi necessário o pedido do secretário de Segurança do Distrito Federal, coronel Aimeé Lamaison, para que o show fosse remarcado para o dia 22, com o objetivo de acalmar os ânimos da população.

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Dancing Machine

No dia 22, o show aconteceu enfim e o Correio Braziliense publicou no dia seguinte: “Finalmente houve ‘show’ dos Jacksons”. Mais de 25 mil pessoas compareceram ao Nilson Nelson para prestigiar o conjunto, mesmo com o clima de tensão do dia anterior no ar.

A indignação de alguns brasilienses ficou marcada na carta enviada ao Correio pelo leitor Harry Conrado Schuler, na mesma semana. “Não bastasse a desconsideração de fazer o público esperar até quase às 20 horas de sábado para comunicar que a exibição programada não se realizaria e ter sido dispensado público sem devolução dos ingressos e nem do dinheiro, muitos que pagaram como eu com meus filhos, ainda não conseguiram ingressar no domingo”, protestou.

Para acalmar o público que lotou o ginásio, Michael apresentou os sucessos Ben e The music and me, da então recente carreira solo. E deu certo, pelo menos para quem conseguiu assistir. Outros hits estiveram presentes, como Never can say goodbye, I’ll be there e Superstition.

Infelizmente, além de um curto registro da passagem dos irmãos na TV Tupi, não existem muitas imagens da turnê brasileira dos Jackson Five, muito menos do show em Brasília. Mas aquele setembro de 1974 ajudou a pavimentar o caminho para muitos outros artistas internacionais que pousariam em terras brasileiras nos anos seguintes.

Pouco depois, os Jackson Five se tornaram os The Jacksons, após disputas com a gravadora Motown, e a década se encerraria com Michael explodindo como artista solo no álbum Off the wall.







