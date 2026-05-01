Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (1º/5)

LUA CHEIA DE WESAK - Data estelar: Lua Cheia em Escorpião.



Hoje é a Lua Cheia mais importante do ano, porque nosso planetinha belo e assustado se alinha com as Plêiades, com Sirius e com certas estrelas da constelação da Ursa Maior, que é por onde flui e circula a

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Vida que anima todas as vidas que conhecemos por aqui, as nossas incluídas.

Graças a que existe um reino invisível da natureza, o Espiritual, composto por entidades cujo único objetivo é o bem-estar de tudo e todos que existem em nosso planeta, essa circulação de Vida chega a nós amaciada, para que nos sirva, em vez de nos destruir.

Se queremos mais do que temos, a única condição para isso é elevarmos nossa mente, coração e corpo para nos aproximarmos dessa entidade que chamamos de O Divino, e temos na Lua Cheia de hoje as condições perfeitas para desfrutar dessa proximidade.

Aqui está a organização do horóscopo com os pares formados, o ajuste de pontuação e o espaçamento solicitado:

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Faça seu jogo, porque mesmo que pela própria natureza seu jogo traga efeitos colaterais, como o de atropelar os quereres de outras pessoas, sua alma há de considerar que este é seu momento de obter o que é merecido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

A natureza das pessoas é oscilante e cheia de dúvidas, a sua não é diferente. Por isso, se apoiar em certezas inamovíveis é muito mais um recurso do medo de mudar do que uma postura sábia diante da vida. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

As inquietações inquietam, valha a redundância, porque a alma não sabe decifrar o que significam, porém, apesar do eventual temor que isso provoque, há algo luminoso nessa inquietação toda. Agarre-se à luz, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Passar bem, desfrutar de alegria e conhecer gente que nutra a alma, tudo isso representa um anseio legítimo que não há de passar em brancas nuvens durante esta existência. Nada, porém, vem servido em bandeja.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Nutra a esperança, porque você está no limiar daquele futuro com que sempre sonhou, distante desse apenas pelas circunstâncias impostas pela ignorância de certas pessoas, que imaginam a realidade de forma distorcida.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Esses pensamentos que parecem loucura na atualidade, porque não haveria a mínima chance de os realizar, hão de ser amadurecidos, porque são resultado da conversa que o futuro anda tendo com sua alma. O futuro existe.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Não é verdade que o ser humano nasça neste belo planeta para sofrer, essa é uma história que serve para continuar nos atormentando com o medo e nos apequenar diante dos desafios da vida. Há muita alegria disponível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Nunca desista das pessoas para que as pessoas não desistam de você. O ser humano é uma entidade complexa do Universo, que precisa se encontrar no labirinto de sua própria mente, e isso se reflete nos relacionamentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

A voz do silêncio fala em alto e bom som, mas somente sua alma pode escutar, não é possível compartilhar a percepção com ninguém, e nem seria sábio fazer essa tentativa. Essa voz do silencio orienta com clareza.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A vida social é barulhenta, provoca distrações e nem sempre compensa emocionalmente, porém, se a sua alma estiver desprovida de conexões sociais deixará, por isso, de aproveitar as oportunidades que circulam por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Trabalhe mentalmente com a certeza de que seus pés se encontram no portal que divide o passado do futuro, e que seus movimentos atuais se dirigem àquilo que sempre foi sonho, fantasia. O percurso é longo, mas alegre.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Compreender tudo que acontece não é tarefa da mente, mas do coração, que percebe melhor as nuances invisíveis da realidade, enquanto a mente, coitadinha, tenta analisar o que pensa e se perde no labirinto de si mesma.