Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (2/5)

RECEBE O DIVINO - Data estelar: Lua Cheia é Vazia o dia inteiro.



Consagra o dia para te aproximar ao Divino na forma com que tu o concebas, independentemente de dogmas religiosos, porque o Divino se aproxima de todos os reinos da natureza por ocasião da Lua Cheia em andamento, mesmo que por essas coisas do ponto de vista terrestre hoje também seja Vazia.



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A Lua Cheia e Vazia ao mesmo tempo é um fenômeno muito auspicioso para nos ocuparmos com a aproximação ao Divino, que é puramente subjetiva e invisível, e é por isso que para meditar fechamos os olhos, porque esses não têm nada a agregar ao exercício de aproximação.



Dá férias às tuas preocupações, o dia de hoje é sagrado demais para o contaminarmos com ansiedades produzidas pela nossa ignorância espiritual, e mesmo que essas batam à tua porta, faz o esforço de as substituir pela alegria de receber o Divino em tua moradia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Evitar a ação hoje seria uma ação propriamente dita, só que ao contrário, não sei se me entende. É desnecessário o entendimento, hoje não é dia para isso. Hoje é dia para agir de um jeito que não pareça ação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Descanse a alma e se torne indiferente à eventual distorção que as pessoas à sua volta provocarem, porque este é um dia em que as coisas podem sair do controle muito rapidamente, e não há necessidade disso, não é mesmo?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Entre o vazio infinito e a vida eterna não dá para saber direito o que escolher. A alma pode não dar esses nomes enquanto experimenta as sensações que a invadem, mas a oscilação de ânimo se dá mesmo nessas dimensões.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Melhor não embarcar nesse labirinto feito de pensamentos em que se busca culpados pelo que acontece. Hoje é um dia em que é melhor deixar de lado o fragor dos pensamentos conflitantes e desfrutar da alegria da vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Ao menor sinal de alterações emocionalmente exageradas, se retire de cena para recuperar a razão e pacificar o coração. As alterações podem não ser suas, senão das pessoas, mas vale assim mesmo a orientação dada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Sonhe tudo que quiser, mas não se obrigue hoje a fazer a ponte entre as lindas imagens e a realidade concreta, melhor descansar e, se for interessante, desfrutar das lindas visões que a mente projeta ao futuro.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Tome o dia para descansar despreocupadamente, a despeito de as circunstâncias, ou as pessoas, não ajudarem. Procure manter a cabeça no lugar e o coração tranquilo, para desfrutar das boas vibrações que também circulam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Nada obriga sua alma a ficar remoendo sentimentos atravessados, há muita coisa para ser desfrutada, é só mudar o olhar para perceber. Nada obriga sua alma a remoer ressentimentos, saia desse labirinto.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Sendo hoje um dia bastante delicado, e tendo você experimentado a intensidade da Lua Cheia de ontem, que ainda é vigente, melhor adotar a sábia atitude de tomar distância, para garantir sossego. Melhor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Há horas em que parece melhor evitar o barulho social, mesmo que você não tenha opção senão a de estar presente nesse. Dá para criar um mundo à parte, mesmo no meio da demanda que as pessoas fazem de você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Descanse a mente e o coração, hoje é dia de você proteger sua própria alma, em vez de ficar disponível para as pessoas que você protege. Elas não vão precisar tanto assim de você hoje. Proteja sua alma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Procure pacificar o coração neste dia intenso e meio atrapalhado, e se as circunstâncias e as pessoas não ajudarem, tome distância, porque iniciar conflitos seria muito arriscado, as coisas sairiam do controle. Melhor não.