Ubisoft divulga novas imagens do remake de Assassin’s Creed Black Flag

Edward Kenway está de volta em uma atualização do Black Flag original. - (crédito: Divulgação/Ubisoft)

Desde o anúncio de que Assassin 's Creed Black Flag vai receber um remake — um título montado do zero contando a mesma história do jogo original —, o estúdio francês Ubisoft tem compartilhado diversas novidades, com prévias e até detalhes de mecânicas aprimoradas que estarão na nova versão, que, agora, tem Resynced no final do nome. No novo vídeo, é possível ver um pouco da jogabilidade do parkour e alguns dos ataques furtivos do protagonista Edward Kenway.

O jogo vai utilizar o mesmo sistema gráfico e de combate que Assassin 's Creed Mirage, último da série que seguiu a cartilha “tradicional” da saga, e deixa de lado os elementos de RPG trazidos por Origins, Odyssey, Valhalla e Shadows.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Take a closer look at Resynced's modernized Parkour, Stealth and Combat in this new gameplay overview article https://t.co/yMcQevlWSg#AssassinsCreed pic.twitter.com/eJAwppqZah — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 5, 2026

Lançado em 2013, na aurora da oitava geração de consoles, com a chegada do PlayStation 4 e do Xbox One, Assassin’s Creed Black Flag coloca o jogador no papel do temível pirata, Edward Kenway. Para fugir de uma situação, o protagonista decide se disfarçar como um membro da organização secreta do Credo dos Assassinos.

Contudo, no caminho, ele vai descobrir conspirações, se envolver em intrigas políticas que vão muito além de combate e pirataria no mar do Caribe.

O título de piratas é um dos favoritos dos fãs da franquia, e a muito tempo recebia inúmeros pedidos de uma atualização gráfica com os parâmetros atuais. O anúncio surpresa da Ubisoft em abril, abriu toda uma nova opção de caminhos com a possibilidade de remakes de jogos da saga. Ezio Auditore, protagonista de Assassin 's Creed II, Assassin' s Creed Brotherhood e Assassin 's Creed Revelations, pode muito bem ser o próximo a receber uma nova versão atualizada devido a sua grande popularidade.

Leia Mais: The Blood of Dawnwalker recebe data de lançamento

Assassin’s Creed Black Flag Resync chega em 9 de julho deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.