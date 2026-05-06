Arraiá Legis 2026 divulga a data e ganha segundo dia de programação

Quadrilha Formiga da Roça será uma das atrações Arraiá Legis de 2026, no clube da Ascade - (crédito: Marcello Cândido/LinqDFE)

O Arraiá Legis está de volta e agora com dois dias de festa, nos dias 30 e 31 de maio, na Ascade. A festa típica terá shows musicais, apresentações de quadrilha, espaço kids, feira de artesanato e barracas com comidas tradicionais. Os ingressos estão à venda na secretaria do Clube Ascade e pelo Sympla.

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Fazem parte da programação do dia 30 de maio o projeto São João do Nascimento, comandado por Thiago Nascimento e as apresentações do cantor Rainner e Denis Baião de Dois. Já no Segundo dia do evento, o evento conta com shows de Miguel Santos, Encosta Neu e DJ Will.

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Com 14 edições realizadas, o Arraiá Legis é uma realização conjunta entre a Ascade, o Sindilegis e o Clubs — Clube de Benefícios. A festa promete diversão para todas as idades, e crianças de até 12 anos não pagam entrada.





Serviço

Arraiá Legis 2026

Nos dias 30 de maio, às 18h, e 31 de maio, às 14h. Na Ascade (Setor de Clubes Sul). Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).