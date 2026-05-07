Leila Pinheiro celebra o samba na Caixa Cultural Brasília

A Caixa Cultural Brasília recebe, a partir de hoje ás 20h, a cantora e pianista Leila Pinheiro com o show Viva Meu Samba. O espetáculo celebra os 45 anos de carreira da artista, consolidada como uma das intérpretes mais sofisticadas da música popular brasileira. A noite propõe uma valorização da tradição e a renovação do samba.

No palco, Leila se apresenta ao lado de Hudson Sete Cordas, Diego Zangado, Leandro Pereira, Júlio Florindo e Luiz Augusto, além de momentos solo ao piano. O repertório reúne clássicos de grandes nomes como João Bosco e Aldir Blanc, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão, além de composições autorais. "Um mergulho lindo e profundo nos sambas de todos os tempos, com cinco grandes músicos me acompanhando. Um banho de beleza e alegria que só o samba trás", define a cantora sobre a experiência do espetáculo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Arraiá Legis 2026 divulga a data e ganha segundo dia de programação



A construção do repertório partiu de uma pesquisa cuidadosa de Leila em conjunto com Marcus Fernando, pesquisador e profundo conhecedor do samba. A seleção das músicas reflete um mergulho sensível no repertório do gênero, com foco nas canções que melhor dialogam com a identidade artística da cantora.

Leia também: Favela Sounds retorna ao Museu Nacional para edição especial de 10 anos



Mais do que uma celebração de trajetória, o show também se propõe a aproximar diferentes gerações da riqueza do samba brasileiro. A artista destaca a importância de manter viva essa memória musical, especialmente entre o público jovem. "Sei que toco o coração da juventude que vai ao show e isso me estimula e alegra imensamente", diz, reforçando a conexão afetiva que constrói com Brasília ao longo de sua carreira.

Viva meu samba

A partir de amanhã ao sábado (9/5), às 20h, e no domingo (10/5), em duas sessões, às 16h30 e às 19h, na Caixa Cultural Brasília. Ingressos a partir de $15, adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Bilheteria Cultural.

*Estagiária sob a Supervisão de Severino Francisco.